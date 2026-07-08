Corriere dello Sport: “Napoli, via allo sfoltimento della rosa: 25 cessioni per sbloccare il mercato”

Il Napoli prepara una profonda rivoluzione sul fronte delle uscite. Prima di pensare ai nuovi acquisti, il club azzurro dovrà ridurre una rosa arrivata a 47 calciatori dopo il rientro dei numerosi giocatori dai prestiti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è questa la linea tracciata da Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito come la priorità assoluta sia quella di piazzare almeno 25 calciatori prima di intervenire sul mercato in entrata.

Tra i nomi destinati a lasciare il club figura Vanja Milinkovic-Savic. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il portiere serbo rappresenta uno dei casi più significativi della sessione estiva, considerando l’investimento sostenuto dal Napoli appena un anno fa e il ruolo da titolare ricoperto nella scorsa stagione. Su di lui restano vivi gli interessi del Besiktas e dell’Hull City, che potrebbero presto dare il via alle trattative.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per trovare una sistemazione ai numerosi calciatori fuori dal progetto tecnico. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra le situazioni da definire ci sono quelle di Michael Folorunsho, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Cyril Ngonge, Nosa Obaretin, Coli Saco, Giuseppe Ambrosino, Walid Cheddira, Alessio Zerbin e Iaccarino. Quest’ultimo gruppo rappresenta il nucleo principale delle possibili uscite, mentre il portiere Turi è ormai vicino al trasferimento al Pineto da svincolato.

Restano poi da valutare alcuni giovani reduci da esperienze positive in prestito. Rao e Hasa, protagonisti rispettivamente con Bari e Carrarese, saranno osservati con attenzione prima che venga presa una decisione definitiva sul loro futuro.

Tra le situazioni più delicate spiccano invece quelle dei giocatori chiamati a convincere Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Noa Lang e Lorenzo Lucca saranno attentamente valutati dal nuovo tecnico. L’esterno olandese, acquistato dal PSV Eindhoven per circa 30 milioni di euro, ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Galatasaray dopo non essere riuscito a trovare continuità con Antonio Conte. Percorso simile anche per Lucca, arrivato dall’Udinese con un investimento importante e successivamente girato in prestito al Nottingham Forest.

Anche Romelu Lukaku rientra tra i calciatori che Allegri intende osservare da vicino durante la preparazione estiva. Sarà il campo a stabilire chi farà parte del nuovo progetto tecnico, ma una certezza resta: il mercato del Napoli non entrerà nel vivo finché la lunga lista dei 47 tesserati non sarà sensibilmente ridotta.