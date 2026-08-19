19 Agosto 2026

F1 GP Olanda, Vasseur “Ci aspettiamo una competizione molto serrata”

redazione 19 Agosto 2026
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MARANELLO (ITALPRESS) – Il Mondiale di Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva per il Gran Premio d’Olanda, dodicesimo appuntamento della stagione, in programma sul circuito di Zandvoort. Il weekend olandese, in cui è prevista la gara Sprint, segna l’inizio della seconda parte del campionato aprendo una fase che si preannuncia particolarmente intensa e con molti scenari aperti.

La Scuderia Ferrari HP riparte dalla seconda posizione nella classifica del mondiale costruttori e dal secondo e quarto posto occupati rispettivamente da Lewis Hamilton e Charles Leclerc in quella riservata ai piloti, con una vittoria ciascuno.

“Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata” le parole del Team principal della Ferrari Fred Vasseur.

“Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri. Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno” ha concluso.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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