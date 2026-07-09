Vent’anni dopo il romanzo azzurro: attese e sogni verso il 2030

di Italo Cucci

Il Ritorno dei Moschettieri Azzurri e il Loro Eredità

ROMA (ITALPRESS) – Vent’anni dopo la storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, si ricorda il contributo decisivo dei tre Moschettieri Azzurri: Fabio Cannavaro, Gigi Buffon e Alessandro Del Piero. Questi grandi campioni, che hanno dimostrato il loro valore nella notte di Berlino, meritano di essere celebrati. Ho scelto di mettere in evidenza i loro nomi, sia per la loro straordinaria carriera con la maglia della Juventus, sia perché, in un primo momento, la loro presenza al Mondiale era stata messa in discussione a causa del calcolo di Calciopoli. Per molti, il loro esito trionfale era la dimostrazione di un’italianità capace di superare ogni ostacolo.

Ricordiamo le parole di Luciano Moggi, che sottolineò come nella finale Italia-Francia ci fossero ben nove juventini in campo. Questa “forza bianconera”, che in passato aveva già trionfato nel Mundial dell’82, ha dimostrato ancora una volta di poter scrivere la storia calcistica del nostro paese.

Un Trionfo Sfavillante e il Gioco di Squadra

Come nel ‘82, anche nel 2006 la vittoria è stata interpretata da alcuni critici come un segnale di eroismo nazionale contro le avversità. Alcuni addirittura osservarono il fantastico impatto di Calciopoli come un “portafortuna”. Si potrebbe aggiungere che il recente successo europeo dell’Italia di Mancini è anche il riflesso di una resilienza simile. A completare il gruppo, va menzionato Francesco Totti, il leggendario D’Artagnan, che con un rigore decisivo contro l’Australia ha aperto le porte al successo. Il suo abbraccio con Del Piero durante la celebrazione romana rappresenta un simbolo di unità e amore per la maglia.

Nella cavalcata verso il titolo, l’Italia ha dimostrato grande carattere, superando l’Ucraina e la Germania in fasi ad alta pressione. Nell’epilogo, il trionfo ai rigori contro la Francia ha rinnovato la magia del Mondiale, portando a casa il quarto titolo per l’Italia. Riflessioni nostalgiche emergono ricordando i momenti vissuti con Vittorio Pozzo, figura leggendaria del calcio italiano, creando un legame tra passato e presente.

I ricordi di quei momenti di gioia sono un richiamo a una Nazionale che univa il paese e ispirava una forte identità collettiva. Il dialogo con Pozzo, anche se impraticabile per le domande banali, ha prodotto pagine di storia calcistica che meritano di essere alimentate. La conoscenza delle sue esperienze ha colorato il mio sguardo sul calcio e sul suo valore evocativo.

I giovani nati dopo il 2006 si sono persi uno degli eventi più memorabili della storia calcistica italiana. La mancanza di sucesso alle competizioni mondiali dopo il 2014, unitamente alla perdita di un’identità forte nel calcio, hanno suscitato preoccupazione per il futuro. Se il 2006 ha rappresentato un picco, le sfide recenti ci hanno messo di fronte a un’analisi profonda dei problemi strutturali nel nostro calcio.

Verso un Futuro Sconosciuto

La celebrazione di questi momenti storici deve spingerci a riflettere su come possano essere replicate tali vittorie in futuro. Come evidenziato da Artemio Franchi, vincere in Europa è per molti versi più difficile che conquistare un Mondiale. Questa inclinazione per un calcio d’élite ha portato anche a una dipendenza da giocatori stranieri, slegando i club italiani dalle proprie radici. L’attenzione si sposta su una riforma necessaria, che riporti il calcio italiano alla sua essenza storica.

Con la prospettiva di eventi futuri, come il torneo mediterraneo che si avvicina, e alla luce dell’attuale situazione calcistica, si avverte la necessità di ripensare e innovare. La sfida è aperta, la speranza è che le riforme possano portare a un rinascimento nel nostro calcio.

Italo Cucci ([email protected])

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(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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