Collina: “Nessuno influisce sugli arbitri, neppure Infantino.”

Collina Difende l’Integrità degli Arbitri ai Mondiali

Pierluigi Collina, chief refereeing officer della FIFA, si è espresso in merito alle accuse di parzialità riguardanti le decisioni arbitrali durante i Mondiali 2026. In un’intervista, ha chiarito che nessuno, incluso il presidente Gianni Infantino, può influenzare l’arbitraggio, sottolineando l’autonomia e l’integrità del settore. Queste affermazioni arrivano dopo che figure pubbliche come Donald Trump e ufficiali di federazioni calcistiche, come quella egiziana, hanno sollevato critiche riguardanti il lavoro degli arbitri.

Il Ruolo del Var

Collina ha spiegato nel dettaglio la procedura che il Var segue per esaminare ogni gol. Dopo la realizzazione di un gol, il Var verifica la fase di possesso offensivo, e se viene identificato un fallo che ha influito sul gol, può raccomandare all’arbitro una revisione. Importante è anche la ricostruzione dei momenti che precedono un gol, senza limiti di tempo o distanza dalla porta.

“Non esiste un limite definito sia per la distanza dalla porta sia per il tempo tra l’azione e il gol,” ha affermato. Collina ha citato un episodio controverso accaduto nella partita Argentina-Egitto, in cui un gol egiziano è stato annullato a causa di un fallo evidente del giocatore Marwan Attia su Lisandro Martínez.

L’Analisi delle Decisioni Arbitrali

Il chief refereeing officer ha chiarito che ogni decisione deve essere rispettata. “Un fallo rimane un fallo, indipendentemente dalla visibilità. Se l’arbitro non lo vede, il Var può intervenire,” ha detto Collina. Un altro episodio discusso è stato il contatto fra Mohamed Salah e Julián Alvarez, in cui l’arbitro ha giudicato la situazione normale.

Le polemiche non sono mancate in questo campionato, ma il bilancio complessivo di Collina rimane positivo. L’ufficiale ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto fino a quel momento e ha posto l’accento sull’importanza di continuare a migliorare. “Con un numero così elevato di partite, è normale che ci siano delle discrepanze. Siamo pronti a lavorare anche più duramente per le prossime sfide,” ha concluso.

Il Futuro degli Arbitri nei Mondiali

La questione dell’arbitraggio è sempre un argomento caldo nel mondo del calcio, e durante i Mondiali è amplificata. Collina ha espressamente affermato che le accuse infondate possono portare a conseguenze gravi, mettendo in pericolo la sicurezza degli arbitri e delle loro famiglie. Ha fatto appello affinché si evitino critiche che non fanno parte del dialogo costruttivo che il calcio richiede.

Oltre all’attenzione su episodi controversi, Collina ha evidenziato l’importanza di una valutazione costruttiva: “Il confronto sulle decisioni fa parte del nostro sport, ma le accuse infondate non devono trovare posto.” Con la squadra di arbitri che lavora in perfetta sinergia e con l’appoggio della FIFA, ci si aspetta un futuro più sereno e professionale per coloro che si occupano di direttive di gara.

La prossima partita della fase finale, Francia-Marocco, avrà come arbitro Facundo Tello, che è stato definito un “direttore di gara dal cartellino facile”. Sarà interessante vedere come questa nuova sfida si svilupperà sotto l’occhio critico degli appassionati e degli analisti, ma ci si augura che l’arbitraggio continui a rispettare i principi di equità e correttezza.

Origine delle Dichiarazioni

Le considerazioni di Collina sono state riportate da numerose testate sportivi tra cui FIFA.com e Italpress. Queste fonti ufficiali confermano la serietà delle affermazioni di Collina e il suo impegno per garantire che le decisioni arbitrali siano sempre guidate dalla giustizia e dall’integrità.

Il mondo del calcio attende ora con interesse gli sviluppi delle prossime partite, sperando in un arbitraggio chiaro e imparziale, per garantire che il gioco resti al centro dell’attenzione, piuttosto che le polemiche sui fischietti.

FONTE ITALPRESS

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