Dalic lascia la Nazionale croata: “Decisone più difficile della mia carriera”

L’Addio di Zlatko Dalic Dopo il Mondiale 2026

Toronto, 26 luglio 2026. BMO Field è teatro dell’incontro tra Portogallo e Croazia, una partita cruciale degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Un evento che, sebbene si concluda con l’eliminazione della Croazia, segna un’importante tappa nella carriera di Zlatko Dalic, l’allenatore che ha guidato la nazionale verso traguardi inaspettati.

Dalic ha recentemente comunicato la sua decisione di lasciare la panchina della Croazia, presentando la scelta al presidente della Federazione croata, Marijan Kustic. Dopo quasi nove anni di lavoro, il coach si ritira lasciando un’eredità imbattibile che ha visto la Croazia raggiungere la finale dei Mondiali nel 2018 e il terzo posto nel 2022, oltre a qualificazioni storiche per gli Europei del 2020 e del 2024.

“Questa è stata la decisione più difficile della mia carriera. Guidare la nazionale è stato il più grande onore possibile”, ha dichiarato Dalic, sottolineando il legame speciale creato tra la squadra e il popolo croato. La sua leadership è stata caratterizzata da momenti di grande orgoglio e soddisfazione.

I Successi di Zlatko Dalic

Sotto la guida di Dalic, la Croazia ha vissuto alcuni dei momenti più memorabili della sua storia calcistica. La finale dei Mondiali del 2018, in particolare, rappresenta un traguardo storico per il paese. Non solo ha raggiunto questo prestigioso obiettivo, ma ha anche mostrato una crescita continua della squadra, culminata in un terzo posto nel torneo del 2022 e in una finale di Nations League nel 2023.

Dalic ha anche dedicato attenzione al processo di rinvigorimento della nazionale, guidando una nuova generazione di talenti. “Mi sento privilegiato per aver allenato uomini e calciatori straordinari, da Modric ai più giovani che stanno raccogliendo l’eredità della generazione precedente”, ha aggiunto l’allenatore.

Oltre ai successi sul campo, Dalic ha sempre enfatizzato l’importanza del supporto ricevuto da collaboratori, tifosi e media. Questi fattori, insieme al sostegno della sua famiglia, hanno giocato un ruolo cruciale nella sua carriera, rendendo ogni traguardo un’esperienza condivisa e collettiva.

Un Ciclo Che Si Chiude

La decisione di Dalic di lasciare è stata ponderata. Pur avendo la possibilità di proseguire, l’allenatore ha scelto di chiudere quel ciclo, riconoscendo il momento giusto per dare spazio a nuove idee e strategie. “Lascio con il cuore pieno di gratitudine e con l’orgoglio di aver contribuito ai più grandi successi della storia del calcio croato”, ha affermato con commozione. La sua carriera con la nazionale sta per finire, ma l’impatto che ha avuto sulla cultura calcistica del paese rimarrà indelebile.

Il suo messaggio finale è una celebrazione di ciò che è stato raggiunto e una speranza per il futuro: “Abbiamo creato un legame forte tra la squadra e il popolo. Questo è ciò che porterò sempre nel mio cuore”. Con queste parole, Dalic lascia la sua impronta e si prepara a scoprire quali nuove sfide l’attenderanno nel futuro.

Per approfondire e seguire le ultime notizie sul calcio internazionale, puoi visitare fonti ufficiali come la FIFA e la UEFA, oltre a testate giornalistiche sportive di rilievo.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

This optimized HTML structure adapts the original text to fit the Google Discover guidelines while maintaining clarity and engagement.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+