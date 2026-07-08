Pedersen vince la 4ª tappa del Tour; Traeen conquista la maglia gialla.

Tour de France 2026: Mads Pedersen Trionfa nella Quarta Tappa

Il danese Mads Pedersen, atleta della Lidl-Trek, ha dimostrato tutta la sua determinazione vincendo la quarta tappa del Tour de France 2026. La frazione, che si è disputata nella giornata di oggi, ha coperto un percorso di 181,9 km da Carcassonne a Foix. Pedersen ha brillato in questa tappa perfetta per le sue caratteristiche, facendosi largo tra i concorrenti e portando a casa una vittoria di prepotenza.

Prestazione Eccellente di Mads Pedersen

Mads Pedersen non ha solo vinto, ma si è inserito attivamente nella fuga di giornata, un’azione strategica che ha messo in mostra le sue capacità ciclistiche. Con questo successo, Pedersen conquista anche la maglia verde, simbolo del leader della classifica a punti, con un totale di 103 punti. Sul traguardo, ha superato il suo compagno di squadra statunitense Quinn Simmons e lo spagnolo Raul Garcia Pierna della Movistar.

Il corridore danese ha saputo gestire al meglio la corsa, permettendo alla Lidl-Trek di festeggiare due risultati di prestigio nella stessa tappa. La squadra ha mostrato una buona coordinazione e strategia, che ha permesso a Pedersen di esprimere tutto il suo potenziale.

La Situazione in Classifica

In un capitolo a parte, la competizione ha visto un cambiamento significativo nella classifica generale. Torstein Traeen dell’Uno-X Mobility ha conquistato la maglia gialla, strappandola dalle spalle di Tadej Pogacar dell’UAE Emirates. Pogacar, uno dei favoriti di questa edizione del Tour, ha terminato la tappa con un ritardo di 13 minuti, lasciando la strada libera a Traeen, che ora è il nuovo leader della classifica.

Le classifiche attuali sono le seguenti:

Classifica Generale

Torstein Traeen (NOR) – Uno-X Mobility: 13h02’46” Sean Quinn (USA) – EF Education EasyPost: +28″ Mathias Vacek (CZE) – Lidl-Trek: +3’50” Tadej Pogacar (SLO) – UAE Emirates: +7’53” Jonas Vingegaard (DEN) – Team Visma: +7’53”

Classifica a Punti

Mads Pedersen (DEN) – Lidl-Trek: 103 punti Tadej Pogacar (SLO) – UAE Team Emirates: 55 punti Jonas Vingegaard (DEN) – Team Visma: 44 punti

Classifica Miglior Scalatore

Alex Baudin (FRA) – EF Education: 12 punti Alex Molenaar (NED) – Caja Rural: 10 punti Nicolas Prodhomme (FRA) – Decathlon: 9 punti

Classifica Miglior Giovane

Mathias Vacek (CZE) – Lidl-Trek: 13h06’36” Ramses Debruyne (BEL) – Alpecin-Deceuninck: +4’16” Pablo Castrillo (ESP) – Movistar: +7’32”

Uno Sguardo al Futuro della Competizione

Il Tour de France 2026 è ancora ricco di sorprese e colpi di scena. La quinta tappa è in programma domani, con un percorso di 158,3 km che va da De Lannemezan a Pau. Sarà molto interessante vedere come i corridori reagiranno dopo la prestazione eccezionale di oggi.

Mads Pedersen, con il suo mix di esperienza e talento, potrebbe continuare a dominare la classifica a punti, mentre la lotta per la maglia gialla si intensificherà ulteriormente. Con atleti del calibro di Pogacar e Vingegaard, ogni tappa porta con sé nuovi colpi di scena e potenziali cambiamenti nel corso della gara.

La tensione cresce, e il pubblico è in attesa di scoprire come si squarcerà il velo della competizione nelle prossime giornate. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e analisi approfondite sul Tour de France 2026.

Fonti

Italpress

Tour de France Official Website

Se desideri rimanere aggiornato sulle prossime tappe, visita il sito ufficiale del Tour de France e segui la nostra copertura.

FONTE ITALPRESS

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