7 Luglio 2026

Consigliere Usa Massad Boulos in visita a Misurata, senza presentare proposte scritte.

Anna Gaia Cavallo 7 Luglio 2026
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Incontro a Misurata: Il Consigliere Presidenziale USA Massad Boulos avvia i Colloqui per la Libia

TRIPOLI (LIBIA) – Un’importante riunione si è svolta a Misurata, dove Massad Boulos, consigliere del presidente statunitense, ha avuto colloqui con notabili locali, comandanti militari e rappresentanti della società civile. Questo incontro rappresenta il primo passo concreto verso un’iniziativa mirata a stabilizzare la situazione in Libia, in un periodo di tensioni e incertezze politiche.

L’Incontro: Un Passo Verso il Dialogo

Boulos ha chiarito, in un comunicato congiunto rilasciato dopo l’incontro, che in questa fase iniziale non esiste alcuna proposta scritta o dettagliata. Il suo obiettivo principale è ascoltare le voci e le preoccupazioni delle varie parti coinvolte, creando così le fondamenta per future iniziative. Questo approccio è fondamentale, poiché tutte le voci devono essere ascoltate per arrivare a una soluzione condivisa.

“Io sono qui per ascoltarvi”, ha affermato Boulos durante il vertice. La domanda di un documento scritto è emersa dai partecipanti, che desiderano avere un qualcosa di tangibile su cui poter discutere e lavorare. Essi hanno evidenziato l’importanza di avere un quadro costituzionale chiaro, che possa guidare le future trattative e decisioni politiche.

Necessità di un Quadro Costituzionale

Uno dei temi principali emersi dall’incontro è la necessità di stabilire un quadro costituzionale. I leader locali hanno insistito affinché venga elaborato un documento chiaro che possa servire da guida per le riforme politiche e istituzionali nel Paese. La stragrande maggioranza dei partecipanti si è detta favorevole alla creazione di un piano che tenga conto delle diverse esigenze e aspettative delle varie fazioni presenti in Libia.

Il contesto libico, caratterizzato da diversi anni di conflitti interni e divisioni politiche, rende cruciale la creazione di un consenso ampio e inclusivo. Senza una base costituzionale solida, rischia di alimentarsi un ulteriore ciclo di instabilità.

Le Reazioni dell’Opinione Pubblica

L’incontro ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni cittadini e gruppi della società civile hanno accolto positivamente l’approccio di Boulos, vedendo in questo dialogo un’opportunità per far emergere idee e soluzioni. Altri, tuttavia, si sono detti scettici, chiedendo se realmente ci sia la volontà politica di perseguire una transizione pacifica e democratica.

In Libia, il desiderio di stabilità e sviluppo economico è palpabile. L’economia, anch’essa gravemente colpita dai conflitti, ha bisogno di investimenti e di una governance capace di attrarre capitali esteri. In questo senso, la comunità internazionale gioca un ruolo fondamentale nel sostenere le iniziative locali. Le dichiarazioni di Boulos, infatti, sono state lette come un segno dell’interesse americano nel garantire un processo di pacificazione.

I Prossimi Passi per la Libia

Il cammino verso una soluzione duratura per la Libia è ancora lungo e complesso. I colloqui di Misurata segnano l’inizio di un processo che potrebbe portare a nuove idee e potenziali accordi, ma sarà essenziale mantenere un dialogo inclusivo tra tutte le parti in gioco. Gli attori politici, militari e civili dovranno unirsi per trovare una comune intesa.

La strada verso la stabilità è quindi segnata da sfide, ma anche da opportunità. Le scelte fatte in questa fase cruciale potrebbero determinare il futuro politico, economico e sociale della Libia.

Fonti ufficiali: Direzione Affari Esteri degli Stati Uniti, Dichiarazione della Nazioni Unite sulla Libia.

FONTE ITALPRESS

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