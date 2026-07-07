CIO annulla la sospensione del Comitato Olimpico Russo: nuova era per gli atleti russi.

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Russia torna a far parte del movimento olimpico con una decisione significativa da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). A partire dal 12 ottobre 2023, il CIO ha revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo (ROC), una misura che era stata imposta in seguito all’invasione dell’Ucraina. Questa scelta arriva dopo un’attenta analisi svolta dalla Commissione Affari Legali del CIO, che ha confermato che il ROC non include più tra i suoi membri associazioni sportive regionali attive in territori under la giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina. Inoltre, il ROC ha dichiarato ufficialmente che non condurrà attività in queste aree.

Monitoraggio e Condizioni di Partecipazione per gli Atleti Russi

Il CIO ha comunicato che continuerà a seguire da vicino qualsiasi eventuale attività del ROC in questi territori, mantenendosi pronto ad adottare provvedimenti in caso di necessità. Questa decisione implica che per gli eventi sportivi internazionali futuri, come le qualificazioni per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e i Giochi Olimpici Giovanili Invernali delle Dolomiti Valtellina 2028, non saranno più applicabili le restrizioni prescritte in precedenza, risalenti a febbraio e marzo 2022. Le Federazioni Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non dovranno più considerare le precauzioni relative alla partecipazione degli atleti e delle squadre russe.

Questa evoluzione segue quanto già annunciato dal CIO nel maggio scorso, quando erano state rimosse le restrizioni in merito alla partecipazione degli atleti bielorussi. È importante sottolineare che gli atleti russi che torneranno a competere a livello internazionale saranno soggetti a rigorosi requisiti antidoping. Sul tema dell’esposizione della bandiera e dell’inno nazionale, il CIO ha evidenziato che sarà compito delle Federazioni internazionali e degli organizzatori decidere in merito.

Il Supporto all’Ucraina e la Condanna dell’Invasione

Il CIO ha anche chiarito che non ci saranno eventi organizzati dal Comitato Olimpico Internazionale in Russia e che non sarà permesso l’invito a rappresentanti del governo russo o a funzionari statali. Al momento opportuno, il CIO deciderà riguardo all’esposizione della bandiera russa e altri simboli nazionali durante le competizioni olimpiche. La posizione del CIO sulla condanna dell’invasione russa dell’Ucraina resta ferma e invariata, esprimendo solidarietà alla comunità olimpica ucraina. Questo supporto è stato costante dall’inizio del conflitto e continuerà, in particolare attraverso i programmi di solidarietà già attivi che hanno permesso agli atleti ucraini di garantire la loro partecipazione agli imminenti eventi olimpici, come Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026.

Le implicazioni di queste decisioni sono notevoli e influenzeranno non solo gli atleti, ma anche le relazioni internazionali nel contesto sportivo. La revoca della sospensione rappresenta un passo significativo verso la possibile reintegrazione della Russia nel circuito sportivo globale, mentre il CIO riafferma il suo impegno verso la giustizia sportiva e l’unità olimpica.

È fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione e le reazioni che seguiranno questa misura. Gli atleti e gli sportivi di tutto il mondo continueranno a seguire con attenzione queste vicende, poiché potrebbero influenzare non solo la loro carriera, ma anche il futuro stesso del movimento olimpico.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le fonti ufficiali del CIO e altre agenzie sportive accreditate. Le reazioni alla decisione del CIO saranno seguite da vicino, contribuendo a plasmare il dibattito sull’inclusione e l’adeguatezza delle norme, in un contesto sportivo sempre più interconnesso e complesso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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