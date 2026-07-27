Mondiali 2026: Infantino risponde alle critiche, annunciando un evento straordinario per il calcio mondiale.

La Spagna trionfa al Mondiale 2026: Le parole di Gianni Infantino

La cerimonia di premiazione

Il 19 luglio 2026, al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, si è svolta la cerimonia di premiazione della finale della FIFA World Cup. La nazionale spagnola ha trionfato su quella argentina con un punteggio di 1-0, conferendole così il titolo di campione del mondo. Durante l’evento, i giocatori spagnoli hanno ricevuto le medaglie direttamente dalle mani del presidente FIFA, Gianni Infantino, e dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Hanno partecipato anche altri dignitari, come la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il primo ministro canadese Mark Carney, nonché il re di Spagna, Felipe VI.

Questa edizione del torneo, ospitata insieme da Stati Uniti, Canada e Messico, ha destato non poche polemiche, con numerosi episodi critici che hanno scosso l’attenzione pubblica. Infantino ha preso atto di queste critiche e ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla manifestazione.

Le parole di Gianni Infantino

In una lettera aperta, Gianni Infantino ha voluto rispondere a chi ha criticato il mondiale. Sottolineando l’importanza del gioco e delle emozioni che il calcio regala, ha detto: “A tutti coloro che hanno perso il nostro bellissimo gioco, le emozioni, i festeggiamenti e le gioie, dico che mi dispiace che le partite siano finite. Mi dispiace che vi sia sfuggito il senso di appartenenza e di unità che questo meraviglioso sport può generare.”

Infantino ha voluto chiarire che, mentre le critiche possono sembrare legittime, la FIFA e i suoi organizzatori hanno lavorato instancabilmente per garantire un evento di successo. “Mentre voi vi nascondete dietro le vostre penne e i vostri schermi, noi siamo in prima linea a garantire uno spettacolo magnifico. Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, solo gioia e unità tra i tifosi.”

L’importanza del lavoro svolto dai paesi ospitanti è stata enfatizzata da Infantino, il quale ha evidenziato il contributo di governi, forze di sicurezza e volontari che hanno reso possibile questo straordinario evento.

Un evento da record

Durante il torneo, sono stati oltre sette milioni i tifosi provenienti da oltre 200 paesi che hanno assistito alle partite. Infantino ha aggiunto: “Ogni città era gremita di tifosi da ogni angolo del mondo. E mentre loro festeggiavano, voi eravate impegnati a seminare odio.” La bellezza del calcio, ha affermato, risiede nella sua capacità di unire le persone.

“Abbiamo avuto zero incidenti e zero ostilità. Solo gioia e solidarietà. Questo mondiale ha celebrato il meglio dell’umanità,” ha proseguito il presidente FIFA, riconoscendo che squadre di piccole nazioni hanno avuto l’opportunità di competere con orgoglio. Queste squadre, secondo Infantino, rappresentano un esempio di speranza per tutti, mostrando che il calcio è accessibile a chiunque, indipendentemente dalle proprie origini.

Critiche e risposte

Nonostante i suoi elogi, Infantino ha affrontato anche le critiche legate a decisioni arbitrali contestate durante il torneo. “Le controversie arbitrali sono comuni in molti dei campionati più importanti del mondo,” ha chiarito. Ha anche riconosciuto che ogni evento di questa portata può comportare dei momenti controversi, ma ha voluto mettere in evidenza il grande lavoro svolto dagli arbitri.

“Questa Coppa del Mondo ha mostrato che nel calcio, come nella vita, ci possono essere curve inaspettate. Ciò che conta è che ognuno di noi trovi modo di unirsi per celebrare ciò che amiamo,” ha concluso Infantino, invitando le persone a riflettere sul potere del calcio di unire e non dividere.

Concludendo, la FIFA ha messo in evidenza i valori di unità e fratellanza che il calcio rappresenta, un messaggio che risuona forte in un mondo spesso segnato da divisioni e conflitti.

Fonti ufficiali

FIFA.com

www.football.com

Il sito ufficiale della Coppa del Mondo

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FONTE ITALPRESS

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