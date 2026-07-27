Francesca Jones si riconferma regina ai Palermo Ladies Open con una vittoria straordinaria.

PALERMO (ITALPRESS) – È il momento di Francesca Jones, che ha trionfato nella 37ª edizione dei Palermo Ladies Open, bissando il successo dello scorso anno. La britannica, testa di serie numero 1 e campionessa in carica, ha superato in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6 dopo un match avvincente e durato 2 ore e 43 minuti. Con questa vittoria, la ventiquattrenne di Cardiff diventa la quinta giocatrice nella storia del torneo a conquistare il titolo per due anni consecutivi sulla terra rossa del Country Time Club, un’impresa già evidenziata dalla sua recente vittoria nel WTA 125 di Roma.

Una Finale Avvincente

La finale ha riservato emozioni a non finire, con entrambe le finaliste che hanno dato il massimo per conquistare il titolo. Francesca Jones ha iniziato decisamente forte, dominando il primo set con un netto 6-0 in appena 21 minuti, pianificando una serie impressionante di 26 punti a 6. Fiona Ferro, attualmente al numero 113 del mondo – che salirà al posto 110 nel ranking WTA a partire da domani – ha faticato a entrare nel match, complice un avvio contratto e diversi errori non forzati.

Nel secondo set, Ferro ha saputo reagire con grinta, strappando subito il break e mantenendo il vantaggio attraverso un terzo game di straordinaria intensità, lungo ben 16 punti. Sembra che Ferro stia assumendo il controllo del parziale, ma Jones, cambiando ritmo, riesce a rientrare. Da un iniziale 0-3, l’inglese si è riportata in carreggiata, chiudendo il punteggio sul 4-3. Ma Ferro, non si è data per vinta, conquistando tre game di fila e portando la sfida alla terza frazione decisiva.

Tensione e Decisione nel Terzo Set

Il terzo set si è rivelato un autentico capolavoro di tennis, durando un’ora e mezza e offrendo scambi intensi e giocate spettacolari. Jones inizia con un break nel terzo game, mentre Ferro, alla quarta palla break nel ottavo game, riesce a pareggiare. La tensione cresce fino al tiebreak, il primo in una finale del Palermo Ladies Open dal 1994. Ferro giunge a un match point sul 6-5, ma un errore di dritto le costa caro. È a questo punto che Jones prende il comando, conquistando tre punti consecutivi e chiudendo l’incontro nello sfinimento, prima di abbracciare la sua avversaria in segno di rispetto.

Con questo trionfo, Jones conquisterebbe il secondo titolo consecutivo a Palermo, nonché il secondo WTA 125 in soli sette giorni. La giocatrice ha espresso la sua gioia, sottolineando la bellezza di vincere in Italia, il suo Paese favorito: “Entrambe avremmo meritato di vincere, è stata una partita combattuta e ho dato il massimo”. Dall’altra parte, Ferro, che avrà un notevole guadagno di posizioni in classifica, ha mostrato grande sportività, affermando: “Purtroppo il risultato non è andato come speravo, ma sono felice di essere tornata a Palermo.”

Il Futuro dei Palermo Ladies Open

Oliviero Palma, direttore del torneo, ha elogiato il livello di competizione e l’interesse suscitato: “Palermo continua a confermarsi un torneo di riferimento per il circuito WTA. È stata una conclusione ideale, con due professioniste di altissimo livello.” In aggiunta, Giorgio Cammarata, presidente del Country Time Club, esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, evidenziando l’importanza di avere ospitato i dirigenti dei tornei WTA 125 a Palermo come un prestigioso riconoscimento per la città e per il circolo.

Il bilancio del torneo è dunque molto positivo, con oltre centomila spettatori che hanno seguito gli eventi in televisione, dimostrando un forte interesse per la manifestazione. Questo incremento di visibilità non solo mette in luce il talento delle atlete in competizione, ma rafforza anche la posizione di Palermo nel panorama sportivo internazionale.

In conclusione, la vittoria di Francesca Jones non è solo un traguardo personale ma un segnale del dinamismo e dell’appeal che i Palermo Ladies Open continuano a dimostrare nel panorama del tennis mondiale.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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