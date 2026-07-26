Veroli conquista l’argento nella spada: terza medaglia italiana ai Mondiali di Hong Kong.

Davide Di Veroli: Medaglia d’Argento ai Mondiali di Scherma

HONG KONG (CINA) – Davide Di Veroli ha brillato nella prova individuale di spada maschile durante i Mondiali di scherma in corso ad Hong Kong. Il 24enne romano, appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento. Nella finale, disputata presso l’Asia-World Arena, Di Veroli ha dato battaglia fino all’ultimo, ma si è dovuto arrendere allo svizzero Lucas Malcotti, che ha vinto con un punteggio di 12-11. Questo risultato rappresenta il terzo argento per l’Italia in due giorni di competizioni individuali, dopo i successi di ieri della spadista Giulia Rizzi e del fiorettista Filippo Macchi.

Successi Femminili: Larissa Eifler Trionfa nella Sciabola

Nel frattempo, nel torneo di sciabola femminile, la tedesca Larissa Eifler ha conquistato la medaglia d’oro. Nella finale, ha battuto la francese Sara Balzer con un punteggio di 15-10. Per le atlete ungheresi, il podio ha visto anche la presenza di Sugar Katinka Battai e della francese Toscane Tori, che hanno portato a casa entrambe la medaglia di bronzo. La rappresentativa italiana ha visto la sua migliore atleta in gara, Michela Battiston, classificarsi undicesima, dopo essere stata eliminata a un passo dalle top 8 proprio per mano della francese Balzer. Mariella Viale e Manuela Spica hanno chiuso rispettivamente al 26esimo e 60esimo posto, quest’ultima in particolare era alla sua prima esperienza in un grande torneo di livello.

I prossimi giorni saranno decisivi per l’Italia, che avrà l’opportunità di aggiungere altre medaglie al suo bottino nelle gare di fioretto femminile e sciabola maschile. Le atlete azzurre che saliranno in pedana sono Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. Anche gli sciabolatori saranno ben rappresentati con Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, pronti a lottare per la gloria. L’attenzione è alta, e tutti gli occhi sono puntati su di loro. Le aspettative e la pressione sono elevate, ma la determinazione dei nostri atleti è forte.

La prestigiosa competizione di Hong Kong coinvolge i migliori schermitori del mondo e, fino ad ora, ha messo in luce il grande talento dei rappresentanti italiani. L’aria di competizione e l’eccitazione che si respira nell’Asia-World Arena sono palpabili, e i risultati conseguiti finora dimostrano l’elevato livello di preparazione e dedizione degli atleti. Ogni match è una battaglia e ogni punto guadagnato rappresenta un passo in avanti per il nostro sport.

Le aspettative per i prossimi eventi sono alte, sia per la nazionale femminile nel fioretto che per gli uomini nella sciabola, mentre i tifosi seguono con passione le avventure dei loro atleti preferiti. L’orgoglio nazionale è evidente, e i successi di Di Veroli, Rizzi, Macchi e Eifler sono un chiaro segnale di come l’Italia stia dominando la scena della scherma mondiale.

Per tutti coloro che desiderano seguire da vicino questa emozionante competizione e conoscere gli sviluppi delle gare, visitare i canali ufficiali della Federazione Italiana Scherma e le piattaforme social degli atleti può essere un’ottima idea per rimanere aggiornati. Le notizie, i risultati in tempo reale e le interviste agli atleti daranno un’idea chiara di quanto sta accadendo nell’affascinante mondo della scherma.

In attesa delle ultime gare, la speranza è quella di vedere il tricolore sventolare sul podio anche negli eventi futuri. Con la passione, l’impegno e il supporto del pubblico, i nostri atleti possono raggiungere nuove vette di successo.

– Foto Ipa Agency – (ITALPRESS)

Fonti ufficiali: Federazione Italiana Scherma, Italpress.com.

FONTE ITALPRESS

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