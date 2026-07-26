Piano Estate Ministero Istruzione: 3 scuole aperte in Liguria, Sicilia e Molise.

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via al Piano Estate, un’iniziativa che accende l’estate con tre nuove esperienze di scuola aperta nelle regioni Liguria, Sicilia e Molise. Queste attività mirano a promuovere creatività, competenze e la scoperta dei territori, coinvolgendo studentesse e studenti anche durante i mesi estivi, secondo quanto riportato in una nota ufficiale.

Innovazione e crescita in Liguria

In Liguria, specificamente nella provincia della Spezia, l’Istituto Comprensivo di Lerici (ISA 10) ha adottato il Piano Estate per offrire laboratori innovativi, focalizzati sulla robotica creativa e sulla progettazione. Queste iniziative trasformano la scuola in uno spazio di partecipazione e crescita per studenti e famiglie, permettendo a ragazze e ragazzi di esplorare nuove esperienze e far emergere le proprie capacità.

Tra le attività proposte, la costruzione e programmazione di robot, insieme alla creazione di una “scuola ideale”, hanno permesso agli studenti di sviluppare competenze digitali e capacitarli in ambito progettuale. È un ambiente educativo pensato per garantire che nessuno venga lasciato indietro, stimolando l’interesse e l’entusiasmo per l’apprendimento.

Musica e socializzazione in Sicilia

All’Istituto Comprensivo “Terme Vigliatore”, nella Città Metropolitana di Messina, il Piano Estate ha reso possibile l’organizzazione di percorsi focalizzati sulla socializzazione, la musica e il potenziamento della lingua inglese, utilizzando anche gemellaggi elettronici. Le attività proposte hanno favorito la collaborazione, la promozione di talenti e l’educazione al rispetto reciproco, intrecciando creatività, competenze linguistiche e la conoscenza del territorio.

Particolare rilievo hanno avuto i laboratori musicali, che hanno portato studentesse e studenti a esibirsi in luoghi iconici come il Teatro Greco di Tindari, in collaborazione con il cantautore siciliano Mario Incudine. Questa esperienza ha rappresentato un’occasione unica per i giovani di esprimere le proprie passioni artistiche e migliorare le loro capacità comunicative e relazionali.

Sport e cultura nel cuore del Molise

Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, grazie al Piano Estate, ha offerto agli studenti un’entusiasmante gamma di esperienze che hanno incluso sport, attività all’aria aperta e la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale del Molise. L’iniziativa ha trasformato il territorio in un’aula a cielo aperto, coinvolgendo alunni di diverse fasce scolastiche in un percorso educativo che coniuga apprendimento, benessere e socializzazione.

Le attività proposte, che spaziano da corsi in acqua a trekking culturali nell’area archeologica di Altilia-Sepino, hanno permesso ai ragazzi non solo di divertirsi, ma anche di approfondire la conoscenza del loro territorio. Queste nuove esperienze non solo rafforzano i legami tra coetanei, ma incoraggiano anche un’azione proattiva verso l’apprendimento e la scoperta.

Il Piano Estate si configura così come un’opportunità preziosa per stimolare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti, aiutandoli a scoprire e valorizzare le loro inclinazioni personali e le peculiari ricchezze dei loro territori. In questo modo, non solo viene offerta un’alternativa educativa ai mesi estivi, ma si gettano anche le basi per una crescita personale e culturale duratura.

La realizzazione di tali progetti e attività è possibile grazie a un lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, associazioni e enti locali, impegnati a garantire che ogni giovane possa avvalersi di esperienze formative significative. Per ulteriori dettagli sulle iniziative, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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