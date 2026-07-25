La Repubblica del Mali conferma il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Marocco.

La Posizione della Repubblica del Mali sul Sahara Occidentale

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Recentemente, la Repubblica del Mali ha enfatizzato il suo sostegno all’integrità e alla sovranità territoriale del Marocco, in particolare riguardo la regione del Sahara Occidentale. Questo messaggio è stato ribadito nel comunico ufficiale rilasciato al termine della quarta sessione dell’Alta Commissione Congiunta per la Cooperazione tra il Marocco e il Mali, tenutasi a Bamako. Secondo l’agenzia di stampa marocchina “Map”, il Mali ha riconfermato la sua posizione a favore del Piano di Autonomia presentato dal Marocco come l’unica soluzione fattibile per risolvere questa controversia regionale.

Il confronto tra le due nazioni è stato co-presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione del Marocco, Nasser Bourita, e dal suo omologo maliano, Abdoulaye Diop. Durante questo incontro, i delegati hanno ribadito il sostegno del Mali agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato personale, sottolineando l’importanza di una soluzione pacifica e realistica per il Sahara.

Le Implicazioni della Posizione Maliana

Il comunicato conclude che il Piano di Autonomia proposto dal Marocco rappresenta la sola strada praticabile verso una risoluzione duratura. Questa dichiarazione si allinea con la Risoluzione 2797, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2025, che sostiene la ricerca di una soluzione che rispetti la sovranità marocchina.

La posizione di Bamako è particolarmente significativa, poiché segue la decisione del Governo maliano del 10 aprile 2026, quando il Mali ha ufficialmente ritirato il riconoscimento dell’entità separatista autoproclamata “RASD”. Questo passo segna un importante cambiamento nel panorama politico della regione e rafforza ulteriormente il legame tra il Marocco e il Mali.

La quarta sessione della Commissione Congiunta di cooperazione tra il Regno del Marocco e la Repubblica del Mali, che si è svolta dal 21 al 24 luglio a Bamako, ha visto la partecipazione di alti funzionari e rappresentanti diplomatici. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti della cooperazione bilaterale e gli sforzi congiunti per affrontare le sfide regionali, comprese questioni di sicurezza e sviluppo economico.

Le relazioni tra il Marocco e il Mali sono storicamente solide, con una collaborazione che si estende a vari settori, tra cui commercio, salute e educazione. La ripresa dei rapporti e il sostegno espresso dal Mali potrebbero portare a una maggiore stabilità nella regione, creando opportunità di crescita e cooperazione sia economica che politica.

Il supporto ufficiale del Mali al Marocco nella questione del Sahara Occidentale potrebbe influenzare altresì le dinamiche geopolitiche in Nord Africa. Mentre la comunità internazionale continua a monitorare la situazione, i leader regionali si concentrano sull’importanza della pace e della cooperazione per il progresso collettivo.

In questo contesto, l’impegno del Mali a guidare un approccio costruttivo può servire da modello per altri paesi della regione coinvolti in conflitti territoriali o situazioni di tensione. Le dichiarazioni di sostegno e la volontà di collaborare possono contribuire a trovare una via verso una pacificazione duratura, tenendo presente l’importanza di tutte le parti interessate nel conformarsi con le norme internazionali.

Con una crescente enfasi sulla diplomazia regionale e la cooperazione, si spera che iniziative come quella della Commissione Congiunta possano contribuire a stabilire un dialogo produttivo tra i paesi del Nord Africa, promuovendo la sostenibilità e la prosperità per tutti.

-Fonte: ITALPRESS-

FONTE ITALPRESS

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