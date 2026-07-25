Malta riceve sostegno dall’Unione Europea dopo i danni della tempesta Harry.

Malta riceve aiuti dall’Unione Europea dopo le tempeste devastanti

LA VALLETTA (MALTA)(ITALPRESS/MNA) – Dopo le terribili tempeste che hanno colpito l’Europa all’inizio dell’anno, Malta è tra i Paesi che beneficeranno di un significativo sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea. Questi fondi sono fondamentali per avviare la ricostruzione e migliorare la resilienza infrastrutturale dell’arcipelago.

Finanziamenti per la ricostruzione nel Mediterraneo

La Commissione Europea ha ufficialmente approvato pagamenti anticipati per un ammontare complessivo di 103,6 milioni di euro, all’interno del contesto del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). Questi fondi sono destinati non solo a Malta, ma anche a Portogallo e Spagna, anch’essi colpiti dalla furia dei fenomeni atmosferici.

Malta, in particolare, riceverà un anticipo di 931.014 euro, una somma riconosciuta dopo l’assalto della tempesta Harry, avvenuta tra il 19 e il 21 gennaio 2026. Le condizioni meteo estreme hanno portato a inondazioni devastanti, danni alle infrastrutture portuali e un serio impatto sull’agricoltura e la pesca, colpendo duramente le comunità locali.

Il maltempo ha avuto conseguenze drammatiche, causando difficoltà nei trasporti e danneggiando le infrastrutture pubbliche essenziali. È importante sottolineare che il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, istituito nel 2002, ha già dato vita a misure di sostegno per oltre 11 miliardi di euro, aiutando 148 eventi calamitosi che includono 128 disastri naturali e 20 emergenze sanitarie. Questi fondi rappresentano una rete di sicurezza fondamentale per gli Stati membri in situazione di crisi.

Oltre a Malta, anche Portogallo e Spagna hanno presentato richieste di assistenza che hanno ricevuto il via libera della Commissione, che ha compiuto una valutazione tecnica positiva, confermando la sussistenza dei criteri d’accesso al Fondo. Il sostegno europeo si pone come una misura non solo per affrontare le emergenze immediate, ma anche per contribuire alla ripresa a lungo termine delle regioni colpite.

Le tempeste recenti infatti hanno avuto ripercussioni dirette sulle economie locali, portando a un aumento dei costi per la riparazione delle infrastrutture e per l’aiuto alle comunità che stanno cercando di riprendersi da situazioni di disagio e danni che si protrarranno nel tempo. È essenziale che gli aiuti siano indirizzati in modo strategico e efficace, affinché possano facilitare una ricostruzione sostenibile e resiliente.

La ripartenza delle attività economiche, come la pesca, l’acquacoltura e l’agricoltura, sarà un passo cruciale nella normalizzazione della vita quotidiana per le popolazioni locali. Grazie al supporto europeo, le aree colpite sperano di poter ricostruire non solo le strutture danneggiate ma anche i legami comunitari, che rappresentano il tessuto sociale delle loro esistenze.

Per affrontare tali sfide, è quindi fondamentale non solo ricevere fondi, ma anche adottare politiche di gestione delle emergenze e di prevenzione che possano limitare i danni futuri. La cooperazione tra i diversi stati membri e l’Unione Europea potrebbe portare a strategie più avanzate per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici e garantire una preparazione adeguata per future calamità.

Per ulteriori informazioni sulle misure adottate e sui fondi europei disponibili, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della Commissione Europea.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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