Malta, il governo propone controlli più severi sulla detenzione di armi da fuoco.

Malta: Rigorosi Controlli sulle Licenze di Armi Dopo Sparatoria a St Julian’s

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante un recente intervento, il ministro dell’Interno maltese, Glenn Bedingfield, ha espresso la sua disponibilità ad instaurare procedure di verifica più esigenti per il rilascio di licenze di porto e detenzione di armi da fuoco. Questa dichiarazione arriva dopo una sparatoria a St Julian’s, un incidente che ha lasciato due agenti di polizia feriti e ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Il ministro ha sottolineato che “il tempo dei cowboy è finito” e che è necessario un cambio di approccio nella gestione delle armi sul territorio.

Focus sull’Idoneità dei Detentori di Armi

In occasione di un seminario organizzato dall’Association of Maltese Arms Collectors and Shooters (AMACS), dedicato al ventesimo anniversario della legge sulle armi e dei regolamenti correlati, Bedingfield ha evidenziato l’importanza di porre l’accento non tanto sul tipo di arma, ma sull’idoneità delle persone autorizzate a detenere armi. Il ministro ha enfatizzato che la sicurezza pubblica non può essere messa a rischio a causa di una regolamentazione inefficace e ha ribadito la necessità di sorvegliare attentamente chi richiede una licenza.

Il recente episodio di St Julian’s ha messo in luce vulnerabilità significative nel sistema di controllo attuale e Bedingfield ha dichiarato che esaminerà con AMACS possibili modifiche alle normative per rafforzare i controlli sui richiedenti licenze per armi da fuoco. “Ci sono responsabilità e obblighi legati al possesso di un’arma – ha affermato – e non può essere considerato un simbolo di status.”

In seguito alla sparatoria, il ministro ha descritto l’accaduto come “inaccettabile” e ha invitato a una riflessione collettiva su come garantire che solo i cittadini più idonei abbiano accesso a licenze per armamenti. Questo approccio potrebbe includere requisiti più severi riguardo alla formazione, alla valutazione psicologica e alla conduzione di controlli approfonditi sui richiedenti.

La legge vigente sulle armi a Malta, attuata vent’anni fa, ha cercato di mantenere un equilibrio tra il diritto dei cittadini di possedere armi e la necessità di garantire la sicurezza pubblica. Tuttavia, episodi di violenza come quello di St Julian’s pongono interrogativi sulla reale efficacia di tale legislazione. Il ministro Bedingfield ha esortato a non solo rivedere le procedure di rilascio, ma anche a costruire una cultura della responsabilità tra i detentori di armi.

Le proposte che verranno esaminate insieme all’AMACS potrebbero includere l’introduzione di requisiti per corsi di formazione periodici e verifiche di idoneità per tutti i possessori di armi. Bedingfield ha messo in luce che possedere un’arma comporta discipline e responsabilità che vanno ben oltre la mera detenzione dell’oggetto.

Il dibattito sulla regolamentazione delle armi non è unico di Malta. In molte nazioni, le autorità stanno affrontando sfide simili in seguito a incidenze violente, cercando di bilanciare i diritti individuali con le esigenze di sicurezza collettiva.

Il governo maltese sembra ora pronto a prendere misure significative per affrontare queste preoccupazioni e lavorare insieme alla comunità degli appassionati di armi per costruire un sistema che protegga i cittadini e garantisca un uso responsabile delle armi stesse. Con l’assistenza di esperti e enti locali, si spera che queste nuove misure combattano la violenza e promuovano una cultura di rispetto verso il possesso di armi.

Fonti ufficiali, tra cui il Dipartimento dell’Informazione di Malta e l’Association of Maltese Arms Collectors and Shooters, continuano a monitorare la situazione, mentre la sicurezza pubblica rimane una priorità per il governo maltese.

FONTE ITALPRESS

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