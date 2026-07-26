Incendio devastante sul Gargano: turisti evacuati via mare per garantire la loro sicurezza.

Incendio Devastante a Peschici: Panico e Evacuazioni nel Gargano

Bari (Italpress) – Un vasto incendio è scoppiato oggi lungo la costa tra Peschici e Vieste, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. L’incendio ha iniziato a propagarsi dalla tarda mattinata, raggiungendo rapidamente le zone limitrofe al mare e creando situazioni di panico tra i turisti.

Evacuazioni e Assistenza

Le autorità locali hanno attivato immediatamente misure di emergenza. I gruppi di turisti presenti sulle spiagge sono stati evacuati grazie all’intervento delle imbarcazioni della Guardia Costiera. Il Comune di Peschici ha comunicato l’attivazione dell’edificio delle Scuole Elementari, situato in via Montesanto, per garantire rifugio e assistenza a chi ne avesse necessità. Questa iniziativa mira a fornire un luogo sicuro per tutti coloro che sono stati colpiti dalla calamità, offrendo supporto psicologico e sanitario.

Le immagini di questa tragedia mostrano il fumo nero sollevarsi dal promontorio, rendendo l’atmosfera surreale e angosciante. I vigili del fuoco sono sul posto, impegnati in operazioni di soccorso e spegnimento, ma le condizioni sono difficili a causa del vento forte che alimenta le fiamme.

Devastazione e Perdite

Le conseguenze dell’incendio sono già gravi, con diverse abitazioni distrutte e una situazione di emergenza sanitaria in atto. Tragicamente, si sono registrati almeno quattro decessi, un bilancio drammatico che sottolinea la gravità dell’incidente. Le autorità stanno lavorando per identificare le vittime e per far fronte a questo evento tragico che ha colpito la comunità locale.

“I residenti e i turisti sono sotto shock e la preoccupazione per la sicurezza è palpabile,” ha dichiarato il sindaco di Peschici, esprimendo solidarietà alle famiglie colpite e sottolineando l’importanza dell’unità in momenti come questi. La comunità locale si è mobilitata, offrendo cibo e alloggio a chi ha perso tutto in seguito alle fiamme.

Situazione Attuale e Interventi in Corso

Le operazioni di spegnimento continuano a ritmo serrato, con l’utilizzo di aerei Canadair e mezzi terrestri. Le forze di sicurezza e i soccorritori stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di limitare la diffusione delle fiamme e garantire la sicurezza della popolazione nelle zone circostanti. Le autorità hanno dichiarato l’area zona rossa, limitando l’accesso alle spiagge e vietando lo spostamento dei turisti.

Inoltre, la Regione ha disposto un’unità di crisi per gestire l’emergenza, che comprende esperti in gestione del rischio. Anche la Protezione Civile è attivamente coinvolta, monitorando le condizioni meteorologiche e implementando piani di evacuazione se necessario.

Riflessioni sul Futuro

Il Gargano è una delle aree più belle e ricche di biodiversità d’Italia, ma è purtroppo anche esposta a incendi di vaste proporzioni, specialmente nei periodi di siccità. È fondamentale che le autorità locali, regionali e nazionali lavorino insieme per implementare strategie di prevenzione e gestione degli incendi. Gli esperti suggeriscono di sviluppare programmi educativi per sensibilizzare la popolazione sulla gestione del territorio e sulla prevenzione degli incendi.

Le indagini sono già in corso per capire le cause del rogo e stabilire eventuali responsabilità. È importante comprendere che la sicurezza della comunità e la salvaguardia dell’ambiente devono essere prioritarie.

Nelle prossime settimane, è probabile che la comunità di Peschici e le zone circostanti affrontino il lungo percorso di recupero e ricostruzione. Sarà essenziale unire le forze per rimettere in sesto un territorio che ha subito gravi danni e mantenere viva la bellezza del promontorio del Gargano.

Fonti: Comune di Peschici, Italpress, Protezione Civile.

Questo articolo è stato redatto tenendo conto delle norme di sicurezza e delle informazioni verificate. Si invitano tutti a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla situazione.

FONTE ITALPRESS

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