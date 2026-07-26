Dual match Italia-Usa a Capri: pugilato in parità tra gli atleti. Emozioni sul ring!

La Magia della “Capri Boxing Cup”: Un Evento da Ricordare

Un Notte di Pugilato nella Certosa di San Giacomo

CAPRI (ITALPRESS) – La splendida Certosa di San Giacomo a Capri ha fatto da cornice a una serata di pugilato olimpico di altissimo livello, ospitando per la prima volta una competizione pugilistica all’interno del suo magnifico chiostro. Questo evento rappresenta un traguardo per la boxe italiana, chiudendo la prima ed esclusiva edizione della “Capri Boxing Cup” tra gli applausi entusiasti di spettatori e ospiti presenti.

L’iniziativa è stata fattivamente sostenuta dalla Federazione Pugilistica Italiana, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centodecimo anniversario. L’Isola Azzurra è così diventata la capitale della “noble art”, grazie alla collaborazione con la Città di Capri, il Ministero della Cultura e vari musei e parchi archeologici. Il supporto è stato amplificato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, rendendo l’evento un esempio di sinergia tra cultura e sport, patrocinato anche dal Coni e dalla Città Metropolitana di Napoli.

Personaggi di Spicco e Competizioni Intense

Tra le personalità illustri presenti, hanno partecipato l’attore Patrizio Rispo e l’artista di fama mondiale Jago (Jacopo Cardillo). La “Capri Boxing Cup”, focalizzata sul Dual Match Italia vs USA, ha avuto inizio alle 21:00, presentando gli atleti Elite della Nazionale italiana contro quelli statunitensi. Otto incontri sono stati disputati, quattro maschili e quattro femminili, con un verdetto finale di parità: quattro vittorie ciascuna.

L’Italia Boxing Team, capitanato da Giovanni De Carolis insieme a Clemente Russo e ai tecnici Roberto Cammarelle e Giuseppe Perugino, ha ricevuto riconoscimenti per le performance degli azzurri Sara Calvani (51 kg), Irma Testa (57 kg), Giacomo Giannotti (65 kg) e Stella Tosadori (60 kg). Durante la cerimonia, il Sindaco di Capri, Paolo Falco, ha consegnato un premio/scultura dell’artista Gianluca Federico, celebrando gli atleti di entrambe le squadre.

Valorizzazione dello Sport come Strumento di Pace

Il Sindaco Paolo Falco ha commentato con orgoglio l’importanza di eventi sportivi di questo calibro sull’isola, auspicando future collaborazioni con la Federazione Pugilistica Italiana. Ha sottolineato come lo sport, e in particolare la boxe, sia uno strumento di pace tra i popoli, augurando che le sfide avvengano solo sul ring.

Il Vicepresidente FPI, Rosario Africano, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta dalla Città di Capri e ha enfatizzato il valore di tale iniziativa, contribuendo a festeggiare i 110 anni della Federazione. Ha messo in luce come il pugilato possa offrire opportunità di benessere psico-fisico, specialmente per i giovani, citando progetti come “Boxando s’Impara”.

Iniziative Culturali e Impegni Sociali

Celebrazioni speciali hanno avuto luogo sul palco, dove sono intervenuti il Consigliere Federale Terry Gordini e Nathalie Bertorello, Presidente dell’Associazione Nino Benvenuti. Durante l’evento, è stata esposta l’opera “Pitbull Pink Power” dell’artista Giulia Maglionico, donata per la campagna sociale #ProvaciConMe contro la violenza sulle donne.

Particolare attenzione è stata dedicata a iniziative di autodifesa e sensibilizzazione, sottolineando un impegno sociale condiviso tra sport e cultura. Sul ring, lo scrittore e critico d’arte Gabriele Tinti ha recitato una delle poesie dal suo libro “The Boxer”, dedicato alla statua “Il Pugile a riposo”, rendendo l’evento ancor più suggestivo.

Un Palcoscenico Internazionale per la Boxe

La serata è stata seguita anche in diretta su RaiPlay, con telecronaca di Andrea Fusco e Luca Chiancone, rendendo Capri un palcoscenico internazionale per la disciplina pugilistica. L’evento ha ricevuto il supporto di sponsor rinomati come Allianz, Adidas, Road to Glory e molti altri, confermando così l’importanza della boxe nel panorama sportivo globale.

Prospettive Future

Con l’augurio che la “Capri Boxing Cup” possa diventare un appuntamento annuale, l’evento ha dimostrato come la boxe possa fare da ponte tra culture e generazioni, promuovendo lo sport come strumento di unione e crescita personale e sociale. La felice combinazione tra sport, arte e cultura offre una visione promettente per il futuro dell’Isola Azzurra, rendendola non solo una meta turistica, ma anche un luogo di grande rilevanza sportiva.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle future edizioni della “Capri Boxing Cup”, seguite i canali ufficiali della Federazione Pugilistica Italiana.

(Fonti: Italpress, Federazione Pugilistica Italiana)

FONTE ITALPRESS

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