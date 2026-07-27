Pirlo in pole position: la Figc riflette sul nuovo ct dopo il caso sponsor russo.

Andrea Pirlo e la Nazionale: Un Ostacolo Improvviso

IPA86922030 – MILAno, 23/07/2026 – Giovanni Malagò, presidente della FIGC; Paolo Maldini, direttore tecnico della FIGC e Presidente del Club Italia; e Leonardo, advisor del Club Italia, si sono riuniti in assemblea presso la sede della Lega Calcio Serie A.

ROMA (ITALPRESS) – Le strade del calcio sono spesso tortuose, e la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale italiana non fa eccezione. Un imprevisto sta causando incertezze: l’accordo recente dell’ex centrocampista con l’agenzia di scommesse russa Fonbet ha sollevato interrogativi sulla sua nomina. Nonostante le voci di una decisione definitiva su Pirlo, fonti vicine alla FIGC indicano che le valutazioni continuano a essere in corso.

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sta approfondendo la questione, mentre Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, è intenzionato a proseguire verso questa direzione, considerandola una scelta puramente legata al piano tecnico. La situazione ha attirato l’attenzione anche al di fuori dello sport, toccando aspetti politici. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha espresso il suo dissenso: “Ciò che conta non è se Pirlo sia filorusso, ma le sue scelte. La Nazionale italiana rappresenta l’Italia nel mondo.”

Allo stesso modo, il deputato Benedetto Della Vedova di +Europa ha descritto la scelta di Pirlo come “incomprensibile e sbagliata”, mentre altri difendono il campione, sostenendo che le critiche siano un’ingerenza ideologica. Il deputato Domenico Furgiuele ha menzionato che le polemiche riguardanti le attività di Pirlo in Russia non hanno nulla a che fare con il calcio. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato la questione, sottolineando che non si può escludere che Malagò fosse al corrente prima del coinvolgimento di Pirlo.

Critiche e Difese: Il Dibattito su Pirlo

In un contesto così delicato, le posizioni sono contrastanti. Mentre Malagò riflette su questa difficile scelta, importanti voci politiche si uniscono in un coro di preoccupazione. La Picierno ha affermato: “Non è stata solo una partita di calcio, ma parte della strategia di Mosca.” Questa affermazione mette in discussione non solo la figura di Pirlo, ma anche il simbolismo della Nazionale italiana.

Il dibattito ha raggiunto anche la sede di Palazzo Madama, dove La Russa ha commentato la mancanza di esperienza di Pirlo come allenatore, esprimendo preoccupazione per le future performance della Nazionale, specialmente dopo anni di assenza dai mondiali. Ha osservato che se Pirlo rappresenta l’Everest come calciatore, il suo profilo di allenatore appare molto meno imponente.

In aggiunta, il Codacons ha annunciato un esposto all’Agcom, contestando la “violazione del divieto di pubblicità” da parte di Pirlo e condividendo l’intenzione di ricorrere al Tar del Lazio se l’ex calciatore dovesse assumere il ruolo di CT. Con la Nazionale in una situazione così complessa, la stampa internazionale ha messo in evidenza la difficoltà di Pirlo e della FIGC.

Futuro Incerto e Possibili Alternatives

Intanto, Pirlo sta continuando a lavorare in Austria con l’FC United di Dubai, dove ha appena disputato un’amichevole contro il Salisburgo. Mentre si attende una decisione, le voci su una sua nomina si susseguono. Martedì, durante il Consiglio FIGC, si potrebbe intravedere una svolta nel processo decisionale, essendo questo “solo consultivo” riguardo alla scelta del nuovo CT.

Nel caso in cui la candidatura di Pirlo dovesse venire meno, la FIGC tornerebbe a considerare alcuni nomi noti. Tra i potenziali successori, figurano figure come Roberto Mancini e Antonio Conte, oltre a Raffaele Palladino, attualmente svincolato dopo un’esperienza all’Atalanta, e Stefano Pioli, che ha ottenuto successi con il Milan. Anche Silvio Baldini, attuale tecnico dell’Under 21, è un candidato in vista.

In questo contesto di incertezze e riflessioni approfondite, le prossime ore saranno cruciali per il futuro della Nazionale. Le scelte fatte non solo definiranno la linea strategica della FIGC, ma potrebbero anche influenzare profondamente gli equilibri all’interno del calcio italiano.

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

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