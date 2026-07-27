Amarezza in Pirlo: L’amore per l’Italia rimarrà sempre con me.

Andrea Pirlo Risponde alle Polemiche sul suo Ruolo nella Nazionale Italiana

IPA45110190 – Serie B, giornata 33, Stadio Ferraris, Genova, Sampdoria – Sudtirol. Nella foto: mister Andrea Pirlo durante la partita UC Sampdoria contro FC Sudtirol, match di calcio di Serie B in Italia, il 13 aprile 2024.

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Pirlo ha finalmente rotto il silenzio, condividendo una lunga dichiarazione sui social che chiarisce la sua posizione rispetto alle recenti controversie legate al suo nome. Il tecnico dell’FC United di Dubai ha espresso il suo disappunto per le polemiche che si sono sviluppate intorno alla possibilità di diventare il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, un incarico considerato dal direttore tecnico della Figc, Paolo Maldini, e dall’advisor Leonardo.

“Nell’ultimo periodo, ho seguito con grande amarezza il dibattito che si è generato attorno a me e alla mia potenziale nomina a Commissario Tecnico della Nazionale,” ha scritto Pirlo. “Per rispetto verso le istituzioni, la Federazione e tutte le persone coinvolte, ho scelto di mantenere il silenzio fino ad oggi. È ora doveroso chiarire alcuni aspetti.”

Pirlo Sottolinea il Rispetto delle Leggi e dei Contratti

Il noto allenatore ha specificato che, durante la sua carriera—sia come calciatore sia come allenatore—ha sempre operato nel rispetto delle leggi e dei contratti dei Paesi in cui ha lavorato. “La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche deriva dal mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di carattere commerciale e sportivo,” ha spiegato.

A tal proposito, Pirlo ha affrontato anche le critiche legate al suo ruolo di testimonial per l’agenzia di scommesse russa Fonbet. “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai avuto e che non mi appartengono,” ha proseguito.

Nel messaggio, Pirlo ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Maldini e Leonardo per la fiducia riposta in lui, riconoscendo loro competenze e dedizione per il calcio italiano. “Mi rattrista che una scelta di carattere sportivo sia stata trascinata in un dibattito che ha attribuito a me significati e intenzioni che non mi appartengono,” ha aggiunto Pirlo.

L’amore di Pirlo per l’Italia è innegabile e sembra non dipendere da un incarico ufficiale. “Fa parte della mia storia e della mia identità e continuerà a accompagnarmi sempre,” ha concluso il tecnico. Questa affermazione può essere vista come un attestato del suo legame profondo con il paese, al di là delle controversie professionali.

La reazione di Pirlo arriva in un momento delicato per la Nazionale italiana di calcio, che sta cercando di riprendersi da recenti insuccessi. La figura di Pirlo, sia come calciatore che come allenatore, rappresenta un potenziale rinnovamento per il team, ma le polemiche potrebbero influenzare le decisioni della Federcalcio.

Il dibattito sulla sua possibile nomina è destinato a continuare, e molti tifosi sperano che Pirlo possa portare la sua visione e competenza alla guida della Nazionale. Le parole del tecnico evidenziano come le opinioni personali e le scelte professionali possano essere distorte da interpretazioni errate, specialmente nel contesto del calcio moderno, dove ogni decisione è sottoposta al vaglio dell’opinione pubblica.

Fonti ufficiali hanno confermato che la Figc sta ancora valutando le opzioni per la panchina della Nazionale, un compito non facile in un panorama calcistico sempre più competitivo. La situazione di Pirlo, come il resto della Nazionale, rimane in evoluzione, e tutti gli occhi saranno puntati sulle decisioni future della Federcalcio.

In un’epoca in cui le controversie possono rapidamente oscurare i successi professionali, Pirlo cerca di riaffermare la sua professionalità e il suo amore per il calcio. La sua lunga carriera e la sua reputazione parlano da sole, e molti sperano che queste polemiche possano risolversi in fretta, aprendo la strada a un futuro radioso per il calcio italiano.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulla situazione di Andrea Pirlo e sulla Nazionale italiana, segui le comunicazioni ufficiali della Figc e riviste sportive autorevoli.

– Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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