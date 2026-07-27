Libano: maggiore controllo su porti e confini e nuove misure contro Hezbollah.

Libano: il governo intensifica la lotta contro Hezbollah

BEIRUT (LIBANO) – La strategia del governo libanese nei confronti di Hezbollah, il gruppo armato sostenuto dall’Iran, si sta evolvendo. Non si concentra solamente sul disarmo e il rispetto degli obblighi internazionali nel sud del Paese, ma mira a una maggiore integrazione del controllo statale su porti, aeroporti e valichi di frontiera. Questo approccio è finalizzato a limitare l’influenza del movimento sciita e a interrompere i presunti canali di finanziamento illecito, come riportato dal quotidiano Asharq al-Awsat.

Fonti di sicurezza affermano che, negli ultimi mesi, le autorità libanesi hanno avviato una riorganizzazione amministrativa che ha implicato un rafforzamento dei controlli. Queste misure hanno impattato direttamente l’infrastruttura logistica di Hezbollah, rendendo più difficili le operazioni di contrabbando e i flussi di denaro attraverso il confine siriano, l’aeroporto di Beirut e il porto della capitale. Gli effetti di queste operazioni sono evidenti, poiché l’influenza del gruppo all’interno delle strutture di controllo di porti e confini è diminuita drasticamente dall’arrivo della nuova amministrazione, compromettendo le capacità di Hezbollah di finanziare e gestire le proprie operazioni.

Una delle misure implementate include l’installazione di scanner moderni in luoghi strategici come il porto di Beirut, l’aeroporto internazionale Rafic Hariri e il valico di Masnaa. Questi strumenti hanno contribuito a ridurre il traffico di merci di contrabbando, materiali proibiti e denaro contante. Le autorità hanno anche segnalato una significativa riduzione dei passaggi illegali lungo il confine siriano, ritenuti cruciali per la rete logistica di Hezbollah. Queste aree, un tempo altamente attive, hanno visto una diminuzione del traffico illecito, rappresentando un cambiamento sostanziale rispetto al passato, quando i mezzi legati a Hezbollah attraversavano senza ostacoli i confini approfittando della debolezza delle istituzioni libanesi e delle reti di contrabbando esistenti.

Controlli e misure drastiche per ostacolare il finanziamento di Hezbollah

Il governo libanese ha intensificato le misure anche contro i canali di finanziamento del gruppo. Di recente, sono stati registrati notevoli decrementi nei tentativi di portare in Libano ingenti somme di denaro e oro tramite l’aeroporto. Questo, unito a un calo delle traffico di sostanze illecite come il Captagon e l’hashish, denota una maggiore efficacia nella lotta contro le attività illegali correlate alle reti transfrontaliere.

Una mossa significativa è stata la decisione di vietare il transito degli aerei iraniani all’aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut. Questo divieto è stato interpretato come un ulteriore strumento di pressione sulle linee di approvvigionamento di Hezbollah, in quanto chiude una delle rotte vitali utilizzate per il trasferimento di denaro e materiali al movimento. Le fonti indicano che la caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti per Hezbollah dalla sua nascita, privando il gruppo e l’Iran di un’importante via logistica per il trasporto di armi e finanziamenti verso il Libano.

In aggiunta, il governo ha avviato il trasferimento di numerosi funzionari della sicurezza e dell’amministrazione considerati vicini a Hezbollah, coinvolgendo anche indagini penali per identificare e perseguire le persone sospettate di facilitare il passaggio di beni e denaro per conto del gruppo. Questo intervento rientra in una più ampia operazione di smantellamento delle reti di influenza di Hezbollah all’interno delle istituzioni pubbliche del Libano.

Le misure adottate dal governo libanese lancia un chiaro messaggio: la volontà di rafforzare il controllo statale e ridurre l’influenza di Hezbollah è in atto. Con l’implementazione delle nuove strategie di sicurezza, si spera di riportare stabilità e ordine in un contesto delicato come quello libanese, caratterizzato da complessità politiche e sociali.

Fonti ufficiali: Asharq Al-Awsat, report governativi libanesi.

FONTE ITALPRESS

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