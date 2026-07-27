Norris trionfa in Ungheria, Verstappen e Antonelli seguono. Ferrari restano ai piedi del podio.

BUDAPEST (UNGHERIA) – Lando Norris torna al trionfo nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1, conquistando così la sua dodicesima vittoria in carriera. Il pilota della McLaren ha dominato la gara fin dal primo giro, confermando il perfetto sabato precedente. Max Verstappen, l’indiscusso campione della Red Bull, si piazza in una sorprendente seconda posizione nonostante le difficoltà riscontrate durante il venerdì. Andrea Kimi Antonelli, in gara con la Mercedes, chiude terzo partendo dalla settima posizione, allungando la sua leadership nel campionato mondiale.

Performance altalenanti per la Ferrari

La Ferrari, attesa a una prestazione di spessore, ha perso un’importante opportunità chiudendo fuori dal podio. Charles Leclerc, partito dalla seconda posizione, termina quarto, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, a causa di una penalità di 5 secondi, arriva quinto. George Russell continua a vivere un momento difficile dopo una partenza poco brillante, risalendo fino alla settima posizione alle spalle della Red Bull di Isack Hadjar.

La McLaren di Oscar Piastri, invece, vede sfumare la possibilità di una doppietta, uscendo dalla lotta nelle fasi finali della gara. Nella top 10, completano il quadro Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Adesso il circus della Formula 1 osserverà una pausa, tornando in pista nel weekend del 23 agosto in Olanda.

Ordine d’arrivo e punti cruciali

Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Ungheria:

Lando Norris (GBR) McLaren – 1h39’56″180 alla media di 184.095 km/h Max Verstappen (NED) Red Bull – a 15″080 Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes – a 18″728 Charles Leclerc (MON) Ferrari – a 23″840 Lewis Hamilton (GBR) Ferrari – a 24″540 (penalità di 5 secondi) Isack Hadjar (FRA) Red Bull – a 55″488 George Russell (GBR) Mercedes – a 57″503 Liam Lawson (NZL) Racing Bulls – 1 giro Nico Hulkenberg (GER) Audi – 1 giro Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls – 1 giro

Per quanto riguarda le classifiche, nella categoria Piloti, il leader è Andrea Kimi Antonelli con 219 punti, seguito da Lewis Hamilton con 169 e George Russell con 160. Charles Leclerc occupa la quarta posizione con 138 punti, mentre Lando Norris sale al quinto posto con 128 punti. Max Verstappen, nonostante il secondo posto, si ferma a 109 punti. Altre posizioni significative includono Oscar Piastri (92 punti) e Isack Hadjar (68 punti).

Le classifiche costruttori

Nel campionato costruttori, la Mercedes conserva il primo posto con 379 punti, seguita dalla Ferrari a 307 e dalla McLaren con 220. La Red Bull è quarta con 177 punti, mentre i Racing Bulls occupano il quinto posto con 66 punti. La situazione è piuttosto interessante anche per Alpine (61 punti) e Haas (21 punti). Ferrari e Mercedes continuano a battagliare per il primato, mentre la McLaren e la Red Bull cercano di approfittare di ogni occasione utile per accorciare le distanze.

Ora gli occhi sono puntati sul prossimo Gran Premio in Olanda, dove si preannuncia una sfida serrata tra i top team e i loro piloti. La Formula 1 continua quindi a promettere spettacolo e adrenalina, con sorprese sempre dietro l’angolo.

– Foto Ipa Agency –

Sources: Italpress, Formula 1 Official, FIA.

FONTE ITALPRESS

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