7 Luglio 2026

Napoli, tutte le amichevoli in diretta TV: ecco dove vedere i test estivi

redazione 7 Luglio 2026
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Il Napoli ha ufficializzato il calendario delle amichevoli che accompagneranno la preparazione estiva in vista della stagione 2026-2027. La squadra guidata da Massimiliano Allegri sosterrà cinque test tra il ritiro di Dimaro Folgarida e quello di Castel di Sangro, affrontando avversari italiani e internazionali.

La prima fase della preparazione si svolgerà a Dimaro Folgarida, dove gli azzurri saranno impegnati in due amichevoli:

22 luglio: Napoli-Arezzo
26 luglio: Napoli-Carrarese

Successivamente la squadra si trasferirà a Castel di Sangro, dove disputerà altre tre gare di prestigio contro formazioni straniere:

5 agosto: Napoli-Osasuna
8 agosto: Napoli-Celta Vigo
12 agosto: Napoli-Aris Salonicco

Il doppio ritiro prenderà il via il 17 luglio a Dimaro Folgarida, dove il Napoli resterà fino al 27 luglio. Dopo alcuni giorni di pausa e trasferimento, la preparazione proseguirà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto, ultima tappa prima dell’inizio degli impegni ufficiali della nuova stagione.

Tutte le cinque amichevoli del Napoli saranno trasmesse in pay per view su Sky Primafila, consentendo ai tifosi di seguire da vicino il lavoro della squadra di Massimiliano Allegri durante la preparazione estiva.

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