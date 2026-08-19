19 Agosto 2026

Welfare, presente il CAV “Il Melograno” alla Notte della Taranta a Melpignano

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
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BARI (ITALPRESS) – La Notte della Taranta apre le porte alla campagna “GeneriAmo – Empowerment femminile attraverso la musica, l’arte e la sensibilizzazione”, promossa dal Dipartimento Welfare e realizzata da Puglia Culture per favorire la parità di genere attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura, ospitando al Concertone del 22 agosto 2026 a Melpignano il Centro Antiviolenza “Il Melograno”.

La campagna punta sulla Cultura quale veicolo di consapevolezza e cambiamento, intercettando soprattutto le giovani generazioni in un processo trasformativo che li renda protagonisti attivi nella lotta contro gli stereotipi e la violenza. “La cultura e la musica possono diventare strumenti potenti per costruire consapevolezza, abbattere gli stereotipi e promuovere una società libera dalla violenza di genere. Portare questo messaggio in un luogo simbolico come la Notte della Taranta significa parlare soprattutto alle nuove generazioni e renderle protagoniste del cambiamento”, dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

GeneriAmo, infatti, non si limita a trasmettere messaggi, ma costruisce un processo di apprendimento e crescita condivisa che può avere un impatto duraturo sulle nuove generazioni e sviluppare una visione più profonda e consapevole. La presenza delle operatrici del CAV Il Melograno al Concertone consentirà di far conoscere alle migliaia di persone i servizi offerti gratuitamente dalla rete antiviolenza regionale grazie alle risorse statali e regionali erogate annualmente. Sempre più stabile, capillare e integrata, la rete si compone oggi di 33 centri antiviolenza autorizzati, 113 sportelli territoriali, 21 case rifugio, 2 strutture di accoglienza in emergenza e 7 CUAV, centri destinati agli uomini autori di violenza.

– Foto Regione Puglia –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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