F1, Hadjar salta il GP d’Olanda per un infortunio al polso. Lawson lo sostituirà in Red Bull
IPA87010915 – ISACK HADJAR (FRA) of Oracle Red Bull Racing on Sunday Race day during the 2026 Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix at the Hungaroring on July 26, 2026. Photo by Antoine LAPEYRE / Reveries Agency via ABACAPRESS.COM
ROMA (ITALPRESS) – Isack Hadjar, pilota dell’Oracle Red Bull Racing, ha riportato un infortunio al polso durante la pausa estiva. Questa gli impedirà di partecipare al Gran Premio d’Olanda. Liam Lawson, dunque, lo sostituirà in questo fine settimana. “La squadra augura a Isack Hadjar una pronta guarigione e ringrazia Liam Lawson per essersi reso disponibile con così poco preavviso”, ha precisato l’Oracle Red Bull Racing.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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