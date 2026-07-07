Il Mattino: “Napoli, il Centenario prende forma: il Corsiero del Sole guida la nuova era azzurra”

Il Napoli inaugura ufficialmente le celebrazioni del Centenario con una maglia che richiama la propria storia e guarda al futuro. A bordo della MSC World Europa, il club ha svelato la nuova divisa home 2026-2027, caratterizzata dal ritorno del Corsiero del Sole sul petto e da richiami cromatici agli anni d’oro degli anni Ottanta. Come racconta Il Mattino, la presentazione è stata accompagnata da un evento ricco di emozioni, simboli e messaggi destinati a segnare l’inizio del secondo secolo della società azzurra.

Tra i momenti più suggestivi della cerimonia c’è stato il video realizzato con l’intelligenza artificiale che ha mostrato Diego Armando Maradona indossare virtualmente la nuova maglia. Un omaggio autorizzato dalla famiglia del Pibe de Oro che ha emozionato i presenti. Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha sottolineato come la tecnologia possa contribuire a mantenere viva la memoria del più grande calciatore della storia del Napoli, ricordando che “Diego cammina ancora in mezzo a noi”.

L’evento ha visto la partecipazione del cardinale Domenico Battaglia, che ha benedetto la maglia del Centenario, oltre ai principali partner commerciali del club. MSC Crociere ha rinnovato la sponsorizzazione fino al 2029, mentre la nuova collezione è stata realizzata ancora una volta internamente dal Napoli insieme a EA7, marchio del gruppo Armani. Come evidenzia Il Mattino, il progetto grafico porta la firma di Valentina De Laurentiis, che ha scelto di riportare il Corsiero del Sole al centro dell’identità visiva del club.

Nel corso del suo intervento, Aurelio De Laurentiis ha ripercorso la storia della società e illustrato le linee guida del futuro progetto azzurro. Il presidente ha ribadito la fiducia in Massimiliano Allegri, scelto per dare continuità al percorso del Napoli dopo l’era Antonio Conte, e ha confermato la strategia sul mercato. Come sottolinea Il Mattino, il patron ha ricordato di aver ricevuto centinaia di proposte di acquisto nelle ultime settimane, ma ha chiarito che la priorità sarà ridurre una rosa composta da 47 calciatori prima di valutare eventuali nuovi innesti. La linea resta quella già annunciata: intervenire soltanto nei ruoli realmente scoperti e valorizzare il gruppo già a disposizione del nuovo allenatore.

Il Centenario sarà celebrato con un ricco calendario di eventi che culminerà il prossimo 1° agosto e coinvolgerà numerose leggende della storia azzurra, da Ruud Krol ad Antonio Careca, passando per Alemao. Nel frattempo, il Napoli continuerà a sviluppare il progetto legato al merchandising, con almeno sette maglie previste nel corso della stagione, tra cui una speciale dedicata ad Halloween.

A chiudere la presentazione è stato il messaggio con cui De Laurentiis ha sintetizzato la filosofia del nuovo corso. Il presidente ha spiegato che il claim “Pe’ cient’anne” rappresenta il ponte tra passato e futuro del club, ribadendo come il Napoli voglia continuare a essere uno dei simboli più rappresentativi della città. Il ritorno del Corsiero del Sole diventa così il segno distintivo di un’identità che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici.