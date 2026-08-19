19 Agosto 2026

Naufragio al largo della costa di Tajoura a est di Tripoli, recuperati i corpi di 11 migranti

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
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Lampedusa – Italy – September 5, 2023
Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea (Lampedusa – 2023-11-02, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Le squadre della Mezzaluna Rossa libica (filiale di Tripoli) hanno recuperato altre due salme, portando a 11 il numero di corpi di migranti rinvenuti dopo il naufragio di un’imbarcazione al largo della costa di Tajoura, località situata a est della capitale Tripoli.

Lo riporta la Mezzaluna Rossa su Facebook. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono in coordinamento con le autorità locali e i servizi di ambulanza e emergenza. La Mezzaluna Rossa ha confermato che le squadre restano in stato di allerta per completare la missione umanitaria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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