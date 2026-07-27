Sinner continua a dominare il ranking ATP, Cobolli rimane stabile al nono posto.
Jannik Sinner Resta Numero 1 nel Ranking ATP
ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a dominare il tennis mondiale, rimanendo saldo in cima alla classifica ATP per un totale di 82 settimane. Con 13.450 punti, il giovane talento italiano ha consolidato ulteriormente la sua posizione, distaccando i suoi principali rivali. Nella classifica attuale, Flavio Cobolli si trova al nono posto e Lorenzo Musetti al quindicesimo. Entrambi si preparano a scendere in campo, con Musetti impegnato contro Matteo Arnaldi (numero 35) nel torneo di Washington, mentre Luciano Darderi (23) sarà in Messico per l’ATP 250 di Los Cabos.
Le presenze italiane nella Top 100 sono otto, confermando la solidità del tennis nazionale. Federico Cinà, grazie alla qualifica nel main draw dell’ATP 250 di Kitzbühel, guadagna tre posizioni, portandosi al gradino 181. Tra i primi 20 italiani, Lorenzo Giustino brilla per il suo progresso, risalendo di 30 posti fino a rientrare nella top 200 dopo una brillante finale al Challenger di Liegi, ora si trova al numero 196.
Classifica ATP: La Top Ten Aggiornata
Ecco la nuova classifica ATP, con i nostri atleti in evidenza:
1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)
2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (–)
3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (–)
4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)
5. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (+2)
6. Alex De Minaur (Aus) 3.660 (-1)
7. Daniil Medvedev (Rus) 3.620 (+1)
8. Ben Shelton (Usa) 3.580 (-2)
9. Flavio Cobolli (Ita) 3.420 (–)
10. Taylor Fritz (Usa) 3.300 (–)
Ulteriori aggiornamenti riguardano gli altri tennisti italiani:
15. Lorenzo Musetti 2.315 (–)
23. Luciano Darderi 1.975 (-2)
35. Matteo Arnaldi 1.349 (-2)
41. Matteo Berrettini 1.075 (+1)
80. Lorenzo Sonego 758 (-3)
81. Mattia Bellucci 751 (-2)
137. Andrea Pellegrino 446 (+1)
142. Stefano Travaglia 429 (+1)
149. Francesco Maestrelli 391 (–)
165. Luca Nardi 346 (-1)
174. Marco Cecchinato 330 (-1)
181. Federico Cinà 318 (+3)
198. Gianluca Cadenasso 289 (-2)
Sabalanka al Comando nel Ranking WTA
Passando al circuito WTA, Aryna Sabalenka mantiene la sua posizione di nonna al mondo. Questa settimana segna la novantatreesima settimana consecutiva in vetta, accumulando un vantaggio di 494 punti su Elena Rybakina, attualmente seconda. Jasmine Paolini, la migliore rappresentante italiana, rimane stabile al 15° posto, nonostante sia uscita dalla top ten. Elisabetta Cocciaretto, invece, scivola alla posizione 71, perdendo due posti.
La classifica WTA presenta le seguenti posizioni:
1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.550 (–)
2. Elena Rybakina (Kaz) 8.056 (–)
3. Jessica Pegula (Usa) 6.300 (–)
4. Coco Gauff (Usa) 5.649 (–)
5. Mirra Andreeva (Rus) 5.293 (–)
6. Karolina Muchova (Cze) 5.168 (–)
7. Linda Noskova (Cze) 5.016 (–)
8. Iga Swiatek (Pol) 4.539 (–)
9. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (–)
10. Elina Svitolina (Ukr) 4.351 (–)
Per quanto riguarda le giocatrici italiane, la situazione è la seguente:
15. Jasmine Paolini 2.783 (–)
71. Elisabetta Cocciaretto 967 (-2)
118. Lucia Bronzetti 660 (+2)
129. Lisa Pigato 588 (–)
144. Lucrezia Stefanini 539 (-2)
151. Tyra Caterina Grant 514 (-3)
167. Nuria Brancaccio 455 (+22)
210. Jennifer Ruggeri 365 (+11)
276. Federica Urgesi 263 (+4)
284. Aurora Zantedeschi 248 (-3)
In un periodo ricco di emozioni e sfide, il tennis italiano continua a brillare, grazie a talenti emergenti e a veterani che difendono con orgoglio i colori azzurri nei circuiti internazionali.
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FONTE ITALPRESS
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