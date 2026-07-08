Egitto-Argentina: rimonta incredibile da 0-2 a 3-2, i campioni in carica ai quarti!

Argentina batte Egitto in un’epica rimonta ai Mondiali 2026: il racconto della partita

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla chiusura della fase a gironi, l’Argentina ha dimostrato il proprio carattere superando l’Egitto con un’incredibile rimonta, chiudendo la partita sul punteggio di 3-2. I ragazzi di Scaloni affronteranno ora la Svizzera o la Colombia nei quarti di finale.

Una partita ricca di emozioni

Sebbene l’Argentina fosse considerata favorita, è stato l’Egitto a sorprendere per primo. Al quindicesimo minuto, il team nordafricano è andato in vantaggio grazie a un colpo di testa perfetto di Ibrahim, servito da un preciso cross di Ashour. L’argentina ha immediatamente reagito, e al 19′ ha avuto l’opportunità di riequilibrare la situazione. Un fallo su Tagliafico ha portato al rigore, ma Messi, purtroppo, non è riuscito a trasformare, venendo parato da Shobeir.

Il portiere egiziano si è rivelato decisivo anche al 28′, neutralizzando un colpo di testa ravvicinato di Mac Allister e mantenendo il vantaggio per la sua squadra. Gli argentini hanno continuato a lottare, ma il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1-0 in favore dell’Egitto, nonostante i tentativi di Messi, che ha colpito il palo con una punizione e ha visto un altro tiro fermato dal portiere.

La rimonta — un segno di forza

Il secondo tempo ha visto l’Egitto raddoppiare al 67′, quando Zico ha trovato il gol grazie a un assist di Salah. Nonostante il momento difficile, l’Argentina ha trovato la forza di reagire e al 34′ ha accorciato le distanze con Romero che, di testa, ha superato Shobeir. Questo gol ha dato nuova vita alla squadra sudamericana.

La pressione è aumentata e Messi ha preso in mano la situazione: al 38′ ha pareggiato i conti, trovando la rete con un potente tiro in corsa. A mettere il sigillo sulla incredibile rimonta è stato Enzo Fernández, che ha segnato il gol decisivo all’inizio del recupero, rigenerando la speranza e portando l’Argentina al trionfo finale.

Dalla paura alla gioia, l’Argentina ha così staccato il pass per i quarti di finale, promettendo di lottare per la vittoria fino alla fine.

Statistiche e dettagli della partita

Il match ha visto un’ottima performance di diversi giocatori argentini, ma il supporto di Messi e la determinazione della squadra sono stati determinanti. Ecco il tabellino finale:

Argentina (4-1-3-2): E. Martínez 6; Molina 5 (28’st Montiel 6.5), Romero 7.5 (50’st Medina sv), Lis. Martinez 5, Tagliafico 6 (21’st Nico Gonzalez 6); Paredes 6.5; De Paul 5 (21’st Lautaro 7), Fernández 7.5, Mac Allister 6.5; Messi 7.5, Alvarez 5.5 (50’st Otamendi sv). Allenatore: Scaloni 7.

Egitto (4-2-3-1): Shobeir 7.5; Hany 6, Rabia 5.5, Ibrahim 6.5, Hafez 6; Ateya 5.5, Lasheen 6 (51’st Zizo sv); Haissem Hassan 7 (28’st Trezeguet sv), Salah 6.5, Ashour 6 (1’st Fathy 5.5); Zico 7.5 (35’st Marmoush 5.5). Allenatore: Hossam Hassan 6.

Gli arbitrali hanno assegnato 6 angoli e hanno mostrato diversi cartellini gialli. La partita si è svolta in condizioni perfette, con un cielo sereno e un campo in ottimo stato.

Il cammino verso la finale continua e l’Argentina ha dimostrato di avere il cuore e la determinazione per andare fino in fondo. Ora, la squadra attende con trepidazione il prossimo avversario.

Fonti: Italpress – FIFA

FONTE ITALPRESS

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