Shahat, Libia: visite dell’epigrafista francese e missione archeologica italiana all’area storica.

Visita della Prof.ssa Catherine Dobias a Shahat: Un Focus sul Patrimonio Culturale

ROMA (ITALPRESS) – È avvenuta una significativa visita alla soprintendenza archeologica di Shahat, nell’est della Libia, un luogo di grande rilevanza storica situato nella tradizionale regione della Cirenaica. La professoressa Catherine Dobias, epigrafista francese di fama internazionale e componente della missione archeologica francese attiva a Sousse, ha portato la sua esperienza e il suo contributo prezioso al patrimonio culturale di questa area. La sua visita ha compreso una ronda approfondita al museo archeologico di Shahat, ai depositi e all’archivio della soprintendenza, dove ha avuto l’opportunità di esaminare numerose iscrizioni, documenti storici e materiali fotografici. Questi ultimi testimoniano le attività di ricerca e conservazione intraprese nel corso degli anni.

Il profondo interesse della prof.ssa Dobias per il patrimonio culturale di Cyrene è stato evidenziato nel comunicato ufficiale diramato dall’ufficio di Shahat tramite Facebook. L’importanza scientifica di questo patrimonio è innegabile, dato che Cyrene detiene un posto di rilievo nella storia dell’arte e della cultura greco-romana, contribuendo a una maggiore comprensione delle civiltà antiche nel Nord Africa. La specializzazione della Dobias nel campo dell’epigrafia le consente di interpretare e analizzare scritture antiche, offrendo nuovi spunti agli studiosi e arricchendo le pratiche archeologiche correnti.

Collaborazione Internazionale per la Tutela del Patrimonio

Durante questo importante incontro, era presente anche la missione archeologica italiana dell’Università di Chieti, sotto la guida della professoressa Olivia Menozzi. La partecipazione di questa missione sottolinea l’importanza della cooperazione scientifica tra le iniziative internazionali e la soprintendenza libica. Questa sinergia si traduce in un impegno congiunto per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della regione, fondamentale non solo per la Libia, ma anche per l’intera comunità internazionale.

La ricerca archeologica nella città di Shahat, conosciuta storicamente come Cyrene, continua a fungere da attrattiva per esperti e ricercatori da tutto il mondo. La storia di questa antica città, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è di tale rilevanza che non passa inosservata alle nuove generazioni di studiosi. La presenza di missioni internazionali e professionisti esperti nella gestione del patrimonio culturale contribuisce a stabilire Shahat come un epicentro di ricerca archeologica e conservazione storica.

La continua attrattiva di Shahat non è meramente legata alla sua storia archeologica, ma si estende anche alla necessità di preservare un patrimonio in costante rischio, sia per fattori umani che naturali. Oltre alla professoressa Dobias e alla missione italiana, numerosi studiosi e organizzazioni stanno lavorando attivamente per promuovere iniziative di conservazione. Queste iniziative mirano a garantire che la magnificenza del patrimonio culturale di Cyrene venga tramandata alle future generazioni.

Le iscrizioni e i reperti storici studiati nel corso della visita non sono solamente oggetti di studio, ma raccontano storie di civiltà antiche, interazioni culturali e un patrimonio collettivo che affonda le sue radici nella storia. Progetti di ricerca e conservazione come quelli attuati nella città di Shahat svolgono un ruolo cruciale nel sostenere la memoria storica e promuovere un dialogo interculturale tra le diverse nazioni coinvolte.

In conclusione, la visita della prof.ssa Dobias e la presenza della missione archeologica italiana messa in campo dall’Università di Chieti rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione e tutela di un’importante eredità culturale. La cooperazione internazionale, così come l’impegno dei ricercatori, possono contribuire a garantire che la storia affascinante di Cyrene continui a brillare nel panorama archeologico mondiale.

Per ulteriori informazioni sui progetti archeologici in Libia e per approfondire la collaborazione internazionale nel settore della tutela del patrimonio, è possibile consultare le pagine ufficiali delle organizzazioni coinvolte e delle istituzioni accademiche.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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