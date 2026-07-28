Mondiali di scherma: fioretto maschile e spada femminile azzurre in finale d’oro a Hong Kong.

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Oggi si è svolta una giornata emozionante ai Mondiali di scherma di Hong Kong, con le squadre azzurre impegnate in due finali per l’oro. I fiorettisti maschili e le spadiste femminili hanno entrambi raggiunto l’ultimo atto della competizione, promettendo spettacolo e adrenalina.

Fioretto Maschile: Gli Azzurri in Finale per l’Oro

La squadra di fioretto maschile ha mostrato prestazioni straordinarie, assicurandosi un posto nella finale iridata. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, sotto la guida del ct Simone Vanni, ha iniziato il suo cammino direttamente dai sedicesimi. Gli azzurri hanno sconfitto la Malesia con un convincente 45-15, per poi superare il Brasile con un punteggio di 45-20. Nei quarti di finale, la squadra ha messo a segno un’ulteriore vittoria contro l’Egitto, prevalendo 45-28. La semifinale ha visto gli azzurri imporsi sul Giappone con un finale di 45-37. Questa avvincente prestazione consente ai campioni in carica di affrontare Hong Kong nella finale per l’oro, che ha eliminato gli Stati Uniti in un match serrato per 45-43.

Spada Femminile: Un’Altra Finale per l’Oro

Anche le ragazze della squadra di spada femminile hanno ottenuto un risultato eccezionale, arrivando all’oro nella loro categoria. Sulle pedane dell’AsiaWorld-Arena, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal ct Dario Chiadò, hanno iniziato il loro percorso direttamente dal tabellone dei 32. La prima avversaria è stata l’Australia, sconfitta 40-21. Negli ottavi, la squadra ha avuto la meglio sulla Svizzera con un punteggio di 29-27, mentre nei quarti hanno estromesso le padrone di casa di Hong Kong con un convincente 45-24. La semifinale ha visto un match molto combattuto contro la Corea, dove le azzurre hanno vinto per 45-44. Nella finale per l’oro, le spadiste italiane si scontreranno con l’Estonia, che ha vinto la sua semifinale contro l’Ungheria con un punteggio di 42-34.

Per l’Italscherma è una giornata che segna l’accumulo di altre due medaglie sicure nella prima giornata delle prove a squadre. Attualmente il bottino azzurro conta sette podi, grazie ai risultati precedenti: l’oro e l’argento conquistati da Martina Favaretto e Arianna Errigo nel fioretto, insieme agli argenti vinti da Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada, e da Filippo Macchi nel fioretto. Le prestazioni degli atleti italiani continuano a dimostrare il valore e la tradizione della scherma nel nostro Paese, che mira a rimanere un punto di riferimento mondiale in questo sport affascinante.

Le finali che ci attendono promettono di essere avvincenti, e gli sportivi italiani sperano di aggiungere altri successi al medagliere. Con le squadre pronte a scendere in pedana, i tifosi sono col fiato sospeso, pronti a sostenere i loro beniamini. Gli azzurri sono determinati a portare a casa prestigiosi titoli, contribuendo a scrivere una nuova, importante pagina nella storia della scherma italiana.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Federazione Italiana Scherma e seguire la competizione su piattaforme di notizie sportive.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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