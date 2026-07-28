Zidane è il nuovo ct della Francia: “Ho rifiutato club, è un sogno”.

Zinedine Zidane è il nuovo CT della Francia: l’annuncio che segna una nuova era

PARIGI (FRANCIA) – Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della nazionale francese. La conferma è arrivata durante una conferenza stampa tenuta dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, il quale ha condiviso la notizia tanto attesa: “Zidane guiderà la squadra per i prossimi quattro anni”. Il dialogo tra il presidente e l’icona del calcio francese è iniziato a febbraio 2025, quando Diallo ha contattato Zidane per proporgli l’incarico.

Un sogno avverato per Zidane e la Federazione

Diallo ha sottolineato l’importanza di avere Zidane alla guida: “La nostra federazione cercava qualcuno che avesse non solo l’esperienza e le competenze, ma anche un legame profondo con i tifosi. Zidane rappresenta tutto questo. È una leggenda del calcio francese e ha sempre espresso il desiderio di allenare la nazionale”. Il primo passo per il nuovo capitano sarà la presentazione dello staff tecnico, prevista per l’inizio di settembre.

Zinedine Zidane ha condiviso le sue emozioni durante la conferenza, affermando: “Essere qui è un sogno che diventa realtà. Ho ricevuto numerose offerte da club di alto livello dopo la mia esperienza al Real Madrid, ma ho sempre rifiutato per concentrarmi sulla nazionale. Ho vissuto ogni fase della carriera, dalle giovanili fino ai grandi palcoscenici, e questa è l’unica strada che desideravo intraprendere dopo il mio ritiro”.

La visione di Zidane per il futuro della nazionale

Zidane ha anche parlato delle sue aspettative per il gioco della squadra: “È un giorno speciale per me, il più bello della mia carriera da allenatore. Lo stile di gioco che porterò sarà visibile molto presto. La mia esperienza da giocatore, in particolare come numero 10 in Spagna, mi ha insegnato molto. Ora voglio trasmettere questa leadership dalla panchina”.

Il compito di Zidane di guidare una delle nazionali più forti al mondo non sarà facile, ma la sua esperienza con la squadra e il suo profondo amore per il calcio francese lo pongono in una posizione privilegiata per raggiungere grandi traguardi. Attualmente, la nazionale francese si trova a un crocevia importante, con l’obiettivo di mantenere la competitività tra le squadre di élite a livello mondiale.

Le aspettative dei tifosi e le sfide future

Con l’annuncio di Zidane, le aspettative tra i tifosi sono estremamente elevate. La federazione si aspetta che il nuovo CT non solo resti fedele ai principi del calcio francese, ma che introduca anche innovazioni e tattiche che possano portare la squadra al successo in tornei futuri. L’unione delle esperienze passate di Zidane e la sua passione per il calcio potrebbero rivelarsi fondamentali in questo percorso.

I tifosi, infatti, si mostrano entusiasti per questa nuova era e il supporto al nuovo allenatore sarà cruciale per il suo successo. Il compito di Zidane sarà non solo quello di mettere in campo una squadra competitiva, ma anche di costruire un ambiente positivo che possa promuovere una cultura vincente.

Da qui ai prossimi anni, sarà interessante vedere come Zidane gestirà le star della squadra e come contribuirà alla crescita dei giovani talenti. La sfida è immensa, ma Zidane è pronto ad affrontarla, forte della sua straordinaria carriera sia come giocatore che come allenatore.

Emozioni, aspettative e nuove sfide caratterizzano questa fase per la nazionale francese. Un capitolo si chiude, mentre un altro, sicuramente affascinante, si apre. Zinedine Zidane, con la sua aura e competenza, sembra essere la persona giusta per portare i colori blu di Francia verso nuovi traguardi.

(Per ulteriori dettagli, segui le notizie su Italpress e sulle principali testate sportive.)

Fonti: Federcalcio francese, Italpress

FONTE ITALPRESS

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