Sinner trionfa su Struff in tre set e raggiunge la semifinale di Wimbledon.

Jannik Sinner Avanza in Semifinale a Wimbledon 2026

LONDRA (INGHILTERRA) – Jannik Sinner continua a stupire il pubblico di Wimbledon 2026, volando in semifinale dopo aver sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff in un’emozionante partita. Il match, che si è giocato presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si è concluso con il punteggio di 7-5, 7-6 (4), 6-3, con Sinner che ha impiegato due ore e 34 minuti per avere la meglio sul suo avversario.

Questo trionfo rappresenta la terza semifinale a Wimbledon per il numero uno del mondo, già campione nel 2023 e 2025. Con questo risultato, Sinner ha raggiunto anche la decima semifinale nel circuito Slam, pareggiando i leggendari John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz.

In un momento cruciale del secondo set, Sinner ha dimostrato la sua bravura annullando un set point in favore di Struff, dimostrando così una grande determinazione e sangue freddo.

Verso la Finale: Sinner a Caccia del Titolo

Con il successo di oggi, Sinner ha conquistato il suo 98° successo nei tornei Major e si prepara ad affrontare il vincitore dell’incontro tra Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e Novak Djokovic, che quest’anno ha dimostrato di essere un avversario temibile. La semifinale rappresenterà un ulteriore passo verso la conquista del titolo di Wimbledon.

Durante l’intervista post-partita, Sinner ha sottolineato la difficoltà del match, dichiarando: “Struff è un giocatore difficile da affrontare ed è una grande persona fuori dal campo. All’inizio ero in difficoltà, poi sono rimasto lì mentalmente e sono entrato in partita. Nel terzo set ero più rilassato anche al servizio.” L’azzurro ha anche aggiunto che il secondo set sarebbe potuto finire in modo diverso ma è assolutamente soddisfatto della vittoria.

Giornata Italiana in Campo Centrale

Mentre Sinner si prepara per la semifinale, domani il Campo Centrale dell’All England Tennis Club vedrà protagonisti altri due azzurri: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. A partire dalle 14:30, Paolini affronterà la ucraina Marta Kostyuk nel quarto di finale del singolare femminile, e successivamente Cobolli sfiderà il giocatore di casa Arthur Fery. La rappresentanza italiana sta dimostrando di essere sempre più forte e competitiva a livello globale.

Muchova e Gauff Avanzano nelle Semifinali Femminili

Rimanendo nel settore femminile, Karolina Muchova ha conquistato un posto in semifinale dopo aver battuto Naomi Osaka, in un incontro decisivo chiuso con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Muchova, attualmente nona nel ranking mondiale, avrà ora l’opportunità di sfidare Coco Gauff, numero 7 del mondo, che ha ottenuto la sua vittoria contro Jessica Pegula in un incontro molto combattuto terminato 4-6, 6-3, 6-3.

In un torneo che ha visto alte prestazioni, sarà interessante osservare come si comporteranno le due giovani tenniste in semifinale.

Preparativi per il Rientro di Lorenzo Musetti

Tra i volti noti che mancano a Wimbledon troviamo Lorenzo Musetti, il quale sta intensamente preparando il suo ritorno nel circuito. Il giocatore carrarino ha pubblicato sulla sua storia Instagram alcuni video di allenamenti svolti su hard court a Montecarlo, esprimendo impazienza di tornare in campo: “Non vedo l’ora di tornare presto”.

Dopo una longeva assenza a causa di un infortunio, Musetti si prepara per il suo primo torneo ufficiale previsto all’ATP 500 di Washington, programmato tra il 27 luglio e il 2 agosto. La sua ultima apparizione risale all’12 maggio, quando ha perso negli ottavi di finale al Foro Italico.

Berrettini: Assenza dai Tornei di Gstaad e Kitzbühel

Un’altra notizia da non sottovalutare è l’annuncio di Matteo Berrettini, il quale ha evidenziato, tramite la sua storia Instagram, la decisione di saltare i prossimi tornei di Gstaad e Kitzbühel. Purtroppo, il romano lotta con un dolore cronico all’anca, una condizione che lo ha costretto a prendere questa difficile scelta.

Berrettini ha dichiarato di aver discusso della sua situazione con il team medico, decidendo di prendersi il tempo necessario per tornare in forma in vista della stagione sul cemento americano. Ha sottolineato quanto questi tornei siano stati significativi per lui, avendo conquistato il suo primo titolo ATP e il suo ultimo trionfo proprio in questi eventi.

L’attenzione è ora rivolta a ciò che accadrà nei prossimi giorni sui campi di Wimbledon, con il torneo che continua a regalare emozioni e sorprendenti colpi di scena. Rimanete aggiornati per ulteriori novità sui vostri tennisti preferiti.

Fonti ufficiali: Italpress.

FONTE ITALPRESS

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