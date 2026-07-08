Italpress amplia la sua rete con un accordo strategico con la Libyan News Agency.

Italpress e LANA: Nasce una Nuova Collaborazione per l’Informazione tra Italia e Libia

PALERMO (ITALPRESS) – L’agenzia Italpress compie un ulteriore passo nel suo percorso di internazionalizzazione, siglando un importante accordo di cooperazione con LANA, la Libyan News Agency. Questo accordo, firmato nella sede di Palermo, rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzare il dialogo tra Italia e Libia nel settore dell’informazione.

L’intesa si inserisce in una strategia più ampia di apertura verso il Mediterraneo e offre l’opportunità di un reciproco scambio di notizie, contenuti e informazioni. L’obiettivo principale è fornire una rappresentazione più diretta e accurata delle rispettive realtà nazionali, promuovendo una narrazione che superi le distorsioni del passato.

Formazione e Crescita Professionale: I Punti Chiave dell’Accordo

La collaborazione tra Italpress e LANA non si limiterà soltanto all’attività editoriale. Essa prevede anche iniziative mirate alla formazione, come corsi e workshop professionali, oltre a scambi tra giornalisti. Questi aspetti sono fondamentali per promuovere una crescita condivisa e per migliorare le competenze nel settore dell’informazione.

Abdul Baset Abudaya, Direttore di LANA, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, che si basa su relazioni storiche consolidate tra i due popoli e Stati. “La collaborazione con Italpress ci permetterà di far arrivare notizie sulla Libia in Italia e in Europa in modo autorevole e diretto”, ha dichiarato. “Siamo pronti a valorizzare l’esperienza di Italpress e a creare opportunità di crescita per i nostri giornalisti.”

Gaspare Borsellino, Direttore di Italpress, ha evidenziato come l’intesa miri a stabilire un rapporto strutturato e duraturo. “Desideriamo lavorare insieme, condividere esperienze e contenuti per affrontare questioni cruciali, come l’immigrazione dalla Libia verso l’Europa”, ha affermato. Egli ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di contrastare le notizie false e garantire un’informazione corretta e verificata.

Un altro punto importante toccato è stato l’appello lanciato da Bader Shniba, Responsabile del Dipartimento Media Stranieri del Ministero degli Affari Esteri Libico. “Invitiamo i media e i giornalisti a visitare la Libia e a verificare la situazione reale”, ha dichiarato, sottolineando che la verità spesso differisce da quanto viene raccontato. Questo è un invito alla professione, per promuovere un’informazione più equilibrata sulla realtà libica.

Alla cerimonia di firma dell’accordo hanno partecipato anche Kamal Benalahhar, Vice Console Libico a Palermo, e Faek Aboud, addetto consolare, tutti concordi nel sostenere l’importanza di una cooperazione che guarda al Mediterraneo come un campo strategico per il dialogo e lo sviluppo.

L’intesa tra Italpress e LANA non è solo un passo avanti per le due agenzie, ma rappresenta un vero e proprio ponte tra culture e istituzioni, fondamentale per sviluppare una comunicazione più approfondita e autentica. Questo impegno contribuirà a costruire una migliore comprensione reciproca tra Italia e Libia, con positive ricadute per entrambi i Paesi.

In un contesto internazionale sempre più interconnesso, l’informazione gioca un ruolo cruciale. E con questo accordo, Italpress e LANA si preparano a diventare punti di riferimento nel panorama informativo, non solo per il Mediterraneo ma anche per l’Europa.

Per ulteriori dettagli sull’accordo e sulle future iniziative, è possibile consultare i canali ufficiali di Italpress.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o promuovere la tua attività sui nostri canali? Contattaci per maggiori informazioni.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+