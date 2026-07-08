Svizzera avanza ai quarti dei Mondiali, supera la Colombia ai rigori.

Svizzera ai Quarti di Finale del Mondiale: Emozioni e Colpi di Scena

VANCOUVER (CANADA) – La Svizzera continua la sua avventura ai Mondiali, avanzando ai quarti di finale dopo aver superato la Colombia in un match emozionante che si è deciso ai calci di rigore. La partita, disputata allo stadio BC Place di Vancouver, si è conclusa con un punteggio di 0-0 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, portando così al drammatico epilogo dal dischetto.

La qualificazione è stata segnata da momenti di tensione e colpi di scena. Gli errori dal dischetto di Sanchez e Hernandez, entrambi giocatori chiave per la Colombia, si sono rivelati determinanti. Anche se Akanji ha fallito un penalty per la Svizzera, il team elvetico ha saputo resistere e mantenere la calma nei momenti critici, chiudendo il match con una vittoria per 4-3 nella serie dei rigori. Ora la Svizzera si prepara ad affrontare l’Argentina, che ha recentemente avuto un’importante vittoria contro l’Egitto.

Analisi della Partita: Tattiche e Sviluppi nel Gioco

Il primo tempo ha visto una Svizzera prudente, che ha preferito arretrare e concedere il possesso agli avversari. La Colombia ha provato a sfruttare questa tattica sin dai primi minuti, trovando un’importante occasione al 20esimo con Puerta, il quale ha tentato un tiro a giro sul secondo palo. Il portiere svizzero Kobel ha mostrato grande abilità, respingendo la conclusione in angolo.

La reazione della Svizzera non si è fatta attendere. Al 30esimo, Rieder ha scagliato un tiro in area che ha costretto il portiere colombiano Vargas alla sua prima parata. Ndoye ha avuto la sua chance a seguire, ma il suo diagonale non ha impensierito il numero uno avversario. Nonostante qualche timido tentativo offensivo, il primo tempo si è chiuso senza reti.

Nel secondo tempo, le cose non sono cambiate drasticamente. La Svizzera ha mantenuto la sua postura difensiva, e il gioco è diventato sempre più spezzettato a causa di un numero crescente di falli. La situazione si è complicata ulteriormente al 53esimo, quando Rieder ha tentato una punizione che ha colpito l’esterno della rete. Kobel è stato poco impegnato, e la Colombia ha rischiato nel recupero, ma la conclusione di Ndoye è finita a lato.

Con il punteggio inchiodato sullo 0-0, si è andati ai supplementari. Qui il match ha vissuto un momento di grande intensità al 99esimo, quando Lucumi ha colpito la traversa con un colpo di testa su corner. Gli svizzeri non si sono dati per vinti e, pochi minuti dopo, Amdouni ha impensierito Vargas con un tiro dal lato destro dell’area. A pochi minuti dalla fine, Campaz ha avuto un clamoroso contropiede, ma il suo tiro da una distanza ravvicinata ha incredibilmente sfiorato la traversa.

La Lotteria dei Rigori e il Futuro della Svizzera

Il drammatico epilogo della partita è giunto ai rigori. La tensione era palpabile, e ogni errore si è sentito come un colpo al cuore per i giocatori e per i tifosi. Sanchez ha colpito la traversa e Hernandez ha visto il suo penalty parato, mentre Akanji ha fallito un tiro per la Svizzera. Nonostante ciò, i giocatori elvetici hanno mostrato grande determinazione, portando a casa la vittoria per 4-3 e un pass per i quarti di finale.

Adesso, la Svizzera dovrà affrontare un avversario temibile: l’Argentina, che ha di recente dimostrato di essere in grande forma. La partita si preannuncia avvincente e ricca di pronostici. La squadra di Murat Yakin ha dimostrato un’ottima organizzazione in campo e un’ottima capacità di resistere sotto pressione, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per il proseguo del torneo. I tifosi possono aspettarsi un’altra grande prestazione dalla nazionale elvetica mentre si dirige verso una nuova sfida.

Fonti: Italpress, FIFA.com, Xinhua

FONTE ITALPRESS

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