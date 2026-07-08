Missione archeologica italiana a Shahat: inizio lavori dell’Università di Chieti in Libia.

Riprendono gli Scavi Archeologici a Shahat: La Missione Italiana dell’Università di Chieti

Un Nuovo Inizio per la Stagione di Scavi del 2026

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento delle Antichità di Shahat, situato nell’est della Libia, ha avviato la stagione di scavi del 2026 accogliendo la missione archeologica italiana dell’Università di Chieti, sotto la guida della professoressa Olivia Menozzi. Questa iniziativa segna un momento significativo non solo per la comunità scientifica, ma anche per il patrimonio culturale della regione storica della Cirenaica, nota per le sue ricchezze archeologiche e storiche.

L’incontro tra il Dipartimento delle Antichità di Shahat e la missione italiana ha avuto luogo per stabilire il programma di lavoro e delineare il piano scientifico per le ricerche all’interno del sito archeologico. Durante la riunione, sono stati anche discussi e coordinati i meccanismi operativi per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, seguendo i più alti standard di eccellenza scientifica. Questo approccio non solo assicura risultati di qualità ma rafforza anche i legami tra le istituzioni culturali e accademiche libiche e italiane.

Collaborazione Italo-Libica nel Settore Archeologico

La stagione degli scavi del 2026 rappresenta un’importante continuazione della collaborazione tra il Dipartimento delle Antichità e la missione italiana per la ricerca archeologica. Questa cooperazione ha come obiettivo principale la documentazione e la conservazione del patrimonio culturale della storica città di Shahat, conosciuta anche come Cirene. Le antiche rovine, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982, coprono un vasto periodo storico e testimoniano l’importanza culturale e commerciale della regione nel Mediterraneo.

La missione dell’Università di Chieti ha già condotto importanti scoperte nel corso degli anni passati, contribuendo a far luce su periodi storici fino ad ora poco esplorati. La professoressa Olivia Menozzi ha evidenziato come ogni scavo non sia solo un’opportunità di ricerca e apprendimento, ma anche un modo per valorizzare e proteggere il patrimonio archeologico locale.

Inoltre, la missione si propone di coinvolgere la comunità locale e di sensibilizzare i giovani attraverso programmi educativi, seminari e laboratori, affinché possano diventare custodi della loro storia e cultura.

Gli Obiettivi della Missione Archeologica

Tra gli obiettivi principali della missione ci sono la continuazione degli scavi in aree già identificate come strategiche per la comprensione della vita quotidiana degli antichi abitanti di Cirene. L’analisi dei reperti sarà fondamentale per comprendere le interazioni commerciali tra le civiltà mediterranee e il loro impatto sulla vita sociale ed economica della regione.

Inoltre, la missione si dedicherà alla preservazione e al restauro di strutture antiche che rischiano di deteriorarsi a causa di fenomeni naturali e del passare del tempo. L’approccio multidisciplinare della squadra, che unisce archeologi, storici e esperti di conservazione, offre una visione integrata e approfondita dello sviluppo della città.

Il Dipartimento delle Antichità di Shahat ha espresso entusiasmo per il progresso delle attività di scavo, citando la crescente importanza di una rete internazionale di collaborazione nel campo della ricerca archeologica. La promozione di tali iniziative è cruciale non solo per la valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche per l’immagine della Libia come centro di storiografia e di ricerca scientifica.

L’Importanza della Ricerca Archeologica in Libia

La Libia, un paese ricco di storia, ha affrontato in ultimi anni sfide significative in termini di gestione del suo patrimonio culturale. Le missioni archeologiche come quella dell’Università di Chieti giocano un ruolo chiave nel rafforzare l’interesse nazionale e internazionale per la conservazione dei tesori archeologici. La ricostruzione delle pratiche storiche attraverso l’archeologia non è solo un valore accademico; rappresenta anche un modo per unire le persone attorno all’importanza della propria identità culturale.

Queste attività possono portare anche benefici economici, attraverso il turismo culturale, che è in crescita in molte parti del mondo. Investire nella valorizzazione del patrimonio archeologico di Shahat potrebbe quindi non solo proteggere un’importante eredità culturale, ma anche stimolare l’economia locale.

In questo contesto, l’interscambio di conoscenze tra scienziati e professionisti di tutto il mondo sarà cruciale per il futuro della ricerca archeologica in Libia. Grazie a questa sinergia, la storia di Shahat potrà continuare a essere raccontata e valorizzata, ispirando le generazioni future.

Per ulteriori informazioni, si possono consultare fonti ufficiali come il Dipartimento delle Antichità Libico e l’Università di Chieti.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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