Corte d’Appello Milano ordina a Ex Ilva riduzione emissioni in 90 giorni, Governo conferma prestito.

Chiusura Area a Caldo Ex Ilva: Decisione della Corte di Appello

ROMA (ITALPRESS) – La Corte d’Appello di Milano ha emesso un’importante sentenza, ordinando la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Questa decisione è stata motivata dall’accertamento della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili che violano i limiti di legge. La sospensione dell’attività resterà in vigore fino alla completa rimozione dell’amianto e all’adozione di misure per garantire emissioni sicure.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato un’incontro urgente a Palazzo Chigi per discutere le implicazioni del decreto della Corte. Questa riunione giunge alla vigilia di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, sottolineando l’urgenza e la necessità del dialogo in un contesto così critico. Nonostante le nuove sfide, il Consiglio dei ministri, previsto per oggi pomeriggio, ha confermato lo stanziamento di un’ulteriore tranche di prestito che mira a garantire la continuità operativa dell’azienda in attesa della completazione della vendita dell’area a freddo.

“Le sentenze sono universali e valgono per tutti”, ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in una conferenza stampa post-Consiglio. “La decisione di chiudere l’area a caldo modifica radicalmente la situazione, considerando che siamo in una fase molto avanzata di cessione”.

Critiche all’Approccio Giudiziario

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha espresso forti critiche nei confronti della decisione giudiziaria, mettendo in evidenza la discrepanza tra prescrizioni e realtà industriale. “Pretendere la rimozione dell’amianto dai cowper di un altoforno significa imporre requisiti tecnicamente irrealizzabili. Se applicassimo gli stessi criteri alla siderurgia europea, gli altiforni del continente sarebbero costretti a fermarsi”, ha dichiarato Gozzi, evidenziando il rischio per l’industria italiana e per migliaia di posti di lavoro. Questo approccio, secondo lui, compromette gravemente la produzione di acciaio, un settore strategico per il Paese.

In merito alla sentenza, Federmeccanica ha lanciato un appello urgente, riconoscendo che la sospensione dell’attività produttiva potrebbe portare alla chiusura definitiva dello stabilimento. “Ridurre l’attività a sole lavorazioni a freddo favorirebbe operatori stranieri che potrebbero penetrare in un mercato cruciale per la manifattura italiana”, hanno affermato in una nota. La richiesta è di mantenere aperta la possibilità di un piano industriale che tenga conto della necessità di un’industria dell’acciaio più green, riconoscendo gli sforzi già compiuti da Acciaierie d’Italia per ridurre le emissioni.

“Chiediamo al Governo di intervenire per prevenire questa potenziale catastrofe economica”, si legge nella nota di Federmeccanica. “Crediamo che ci siano i margini per sviluppare un progetto congiunto e che il Governo possa adottare misure simili a quelle già effettuate in altre situazioni, come il termovalorizzatore di Acerra. Non possiamo permettere che il futuro della nostra industria venga compromesso e mettere in discussione l’autonomia strategica della filiera dell’acciaio”.

La questione dell’ex Ilva è sintomatica di un dibattito più ampio su come bilanciare le esigenze industriali e la tutela della salute pubblica. Mentre le misure di sicurezza devono rimanere una priorità, è necessario trovare soluzioni praticabili che non compromettano l’operatività delle imprese.

Il Futuro dell’Ex Ilva e della Siderurgia Italiana

La situazione dell’ex Ilva rappresenta un caso complesso che coinvolge numerosi stakeholders, dai lavoratori alle istituzioni governative fino agli operatori del mercato. La sfida principale sarà quella di intraprendere un percorso che garantisca la salute pubblica senza minacciare la stabilità economica del settore siderurgico. La speranza è che il dialogo tra tutte le parti interessate, alla luce della recente sentenza, possa portare a soluzioni innovative che permettano la coesistenza delle esigenze industriali e ambientali.

Il dibattito continua e l’evoluzione degli eventi sarà cruciale per capire come il governo italiano e le aziende del settore decideranno di affrontare questa complessa situazione. L’industria dell’acciaio è fondamentale non solo per l’economia italiana, ma anche per l’intera Europa, e la sua sopravvivenza dipende dalla capacità di adattarsi a un contesto in continuo cambiamento.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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