Repubblica: “Stadio, De Laurentiis in pressing ma è gelo con il sindaco e Fico”

Il futuro dello stadio torna al centro del dibattito tra il Napoli e le istituzioni cittadine. Durante la presentazione della maglia del Centenario a bordo della MSC World Europa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato un appello al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente della Regione Campania Roberto Fico per avviare un confronto sulle infrastrutture del club. Come racconta la Repubblica Napoli, il dialogo si è svolto in toni distesi, ma le posizioni delle parti restano distanti, soprattutto sul tema del finanziamento di un eventuale nuovo impianto.

L’evento, che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni del Centenario del Napoli, ha visto la partecipazione del cardinale Domenico Battaglia, che ha benedetto la nuova maglia, del prefetto Michele Di Bari, del rettore dell’Università Federico II Andrea Mazzucchi e del vicepresidente Southern Europe di MSC Crociere, Leonardo Massa. Secondo la Repubblica Napoli, la nuova divisa ha riscosso subito grande successo anche grazie al video realizzato con l’intelligenza artificiale che mostra Diego Armando Maradona indossarla virtualmente. La maglia richiama lo stile delle divise storiche del club, presenta il simbolo del Centenario al posto della tradizionale “N” e riporta il Corsiero del Sole, tornato emblema del Napoli su iniziativa della style designer Valentina De Laurentiis.

Nel suo intervento, Aurelio De Laurentiis ha ribadito la necessità di investire nelle infrastrutture per garantire competitività al club anche nei prossimi anni. Come evidenzia la Repubblica Napoli, il presidente ha invitato Manfredi e Fico a un confronto per valutare insieme la soluzione migliore tra la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona e la costruzione di un nuovo impianto, sottolineando come i progetti avviati da Inter, Milan e Roma possano ampliare il divario economico con il Napoli.

La risposta delle istituzioni è stata netta. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato che un nuovo stadio potrà essere realizzato esclusivamente attraverso investimenti privati, assicurando comunque il pieno sostegno dell’amministrazione qualora il Napoli presentasse un progetto concreto. Roberto Fico ha invece ricordato che i fondi europei del FESR non possono essere destinati alla costruzione di uno stadio e che anche le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione risultano difficilmente utilizzabili per questo tipo di interventi. Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, De Laurentiis ha quindi rilanciato chiedendo un tavolo tecnico per valutare con dati concreti la sostenibilità economica delle diverse soluzioni, ribadendo che senza nuove strutture il Napoli rischierebbe di perdere competitività rispetto ai principali club italiani.

Sul fronte sportivo, il presidente ha confermato la linea già tracciata per il mercato. La priorità sarà ridurre una rosa composta attualmente da 47 calciatori, con almeno 25 uscite previste prima di pensare ai nuovi acquisti. De Laurentiis ha inoltre ribadito la piena fiducia in Massimiliano Allegri, che sarà presentato ufficialmente il 14 luglio al Teatro San Carlo, definendolo il tecnico ideale per garantire continuità al progetto azzurro. Nel frattempo, il club è pronto a blindare Antonio Vergara con il rinnovo del contratto.

Comune e Regione hanno invece confermato il proprio sostegno economico all’organizzazione della grande festa del Centenario prevista per il prossimo 1° agosto, appuntamento che aprirà ufficialmente la nuova stagione del Napoli.