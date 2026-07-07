Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis detta la linea: prima le cessioni, poi il mercato”

Il Napoli apre ufficialmente il secondo secolo della propria storia con un messaggio chiaro: sostenibilità prima di tutto. Durante la presentazione della maglia del Centenario, Aurelio De Laurentiis ha ribadito la strategia societaria per il futuro del club, confermando che il mercato in entrata passerà inevitabilmente dalle cessioni e dalla valorizzazione dell’organico già a disposizione di Massimiliano Allegri. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro ha sottolineato come il nuovo ciclo dovrà coniugare competitività ed equilibrio economico.

Nel suo intervento, De Laurentiis ha spiegato che il Napoli dispone attualmente di una rosa composta da 47 calciatori e che almeno 25 dovranno lasciare il club prima di poter pensare a nuovi acquisti. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente ha rivelato di aver ricevuto oltre 200 proposte di mercato nell’ultimo mese, ma di aver invitato tutti ad attendere, ribadendo la necessità di confrontarsi prima con Massimiliano Allegri per capire quali giocatori possano essere valorizzati all’interno del progetto tecnico.

La piena sintonia tra il presidente e il nuovo allenatore rappresenta uno dei pilastri del nuovo corso. De Laurentiis ha definito Allegri un tecnico vincente e un vero “aziendalista”, convinto che l’attuale organico possa già offrire molte soluzioni. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club punta infatti a sfruttare al massimo il potenziale dei calciatori già presenti in rosa, limitando gli interventi sul mercato alle sole reali necessità.

Tra i temi affrontati c’è anche il futuro di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga dovrà confrontarsi con la società prima di definire il proprio percorso, mentre Allegri sarebbe favorevole alla sua permanenza. Parallelamente il tecnico intende valutare attentamente anche Lorenzo Lucca, possibile alternativa a Rasmus Hojlund in attacco, e Noa Lang, chiamato al riscatto dopo una stagione complicata ma reduce da un’esperienza positiva al Galatasaray. Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli considera l’olandese un patrimonio tecnico da rilanciare anche in virtù dell’importante investimento sostenuto per il suo acquisto.

Le priorità sul mercato restano comunque ben definite. Allegri continua a chiedere un nuovo portiere e un vice Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Il primo obiettivo tra i pali resta Guglielmo Vicario, ma ogni operazione dipenderà dall’eventuale cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Per la fascia destra, invece, non c’è particolare urgenza, anche se il mancato arrivo di Anan Khalaili ha riaperto completamente il casting.

Il Napoli, dunque, riparte dalla sostenibilità e dalla volontà di valorizzare il patrimonio tecnico già presente, affidando ad Allegri il compito di rilanciare una squadra che punta a restare protagonista anche nel suo secondo secolo di storia.