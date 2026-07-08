Kooij trionfa nella 5^ tappa del Tour de France, Traeen mantiene la maglia gialla.

Olav Kooij trionfa nella quinta tappa del Tour de France 2026

Il grande exploit di Kooij nella volata finale

PAU (FRANCIA) (ITALPRESS) – Olav Kooij ha fatto il suo ingresso nella storia del Tour de France 2026 vincendo la quinta tappa da De Lannemezan a Pau, una distanza di 158,3 km. Il velocista olandese, rappresentante del Decathlon CMA CGM Team, ha dimostrato le sue straordinarie doti nel finale sprint, superando il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in una volata che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. In questa tappa, Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha trovato spazio per mantenere la sua premiazione con la maglia verde, un riconoscimento ambito durante la corsa.

Nonostante i cambiamenti nelle posizioni di tappa, la classifica generale rimane invariata. Torstein Traeen (Uno-X-Mobility) mantiene saldamente la maglia gialla, conservando un vantaggio di quasi otto minuti su Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Gli occhi ora sono puntati sulla sesta tappa, che promette ulteriori emozioni con il percorso Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km.

Risultati e classifiche

Ordine d’arrivo della tappa

Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) 3h29’07” Max Kanter GER (XDS Astana) s.t. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) s.t. Huub Artz NED s.t. Jasper Philipsen BEL s.t. Biniam Girmay ERI s.t. Mads Pedersen DEN s.t. Milan Fretin BEL s.t. Anthony Turgis FRA s.t. Søren Wærenskjold NOR s.t.

Classifica generale (maglia gialla)

Torstein Traeen NOR (Uno-X-Mobility) 16h32’07″ Sean Quinn USA (EF Education EasyPost) +28″ Mathias Vacek CZE (Lidl-Trek) +3’50″ Tadej Pogacar SLO +7’53″ Jonas Vingegaard DEN +7’53″ Ramses Debruyne BEL +8’06″ Remco Evenepoel BEL +8’16″ Isaac Del Toro MEX +8’17″ Juan Ayuso ESP +8’20″ Paul Seixas FRA +8’41″

Classifiche speciali

Classifica a punti (maglia verde)

Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 143 punti Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 79 Max Kanter GER (XDS Astana) 77

Classifica miglior scalatore (maglia a pois)

Alex Baudin FRA (EF Education-EasyPost) 13 punti Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 10 Nicolas Prodhomme FRA (Decathlon CMA CGM Team) 9

Classifica miglior giovane (maglia bianca)

Mathias Vacek CZE (Lidl-Trek) 16h35’57″ Ramses Debruyne BEL (Alpecin-Deceuninck) +4’16″ Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +4’27″

Ormai avviato verso la seconda metà del Tour, il clima si fa sempre più competitivo. Gli atleti stanno affrontando prove impegnative e ogni tappa porta nuove sfide. L’atmosfera latina delle città spagnole e francesi ha reso l’intero evento ancora più affascinante per corridori e fan.

Notizie aggiornate sul Tour de France e sulle performance degli atleti possono essere seguite su fonti ufficiali come il sito della UCI e piattaforme ciclistiche rinomate. Restate sintonizzati per non perdere le emozioni delle prossime tappe!

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FONTE ITALPRESS

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