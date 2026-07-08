Puglia: oltre 7 milioni per potenziare l’istruzione tecnologica superiore tramite ITS Academy.

La Puglia Investirà nel Futuro degli ITS Academy con 7,2 Milioni di Euro

BARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Puglia ha recentemente approvato un’importante variazione di bilancio del valore di 7.260.402,90 euro. Questo finanziamento è destinato al potenziamento del sistema degli ITS Academy presenti sul territorio, un aspetto fondamentale per l’istruzione e la formazione professionale.

Le risorse provenienti dal Fondo per l’Istruzione Tecnologica Superiore, ripartite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 2026, saranno utilizzate per ampliare l’offerta formativa degli ITS pugliesi. Le somme si concentreranno su borse di studio per tirocini obbligatori e su premi assegnati alle Fondazioni ITS Academy per i risultati conseguiti.

Rafforzamento del Legame tra Formazione e Mercato del Lavoro

Il provvedimento approvato dalla Giunta garantisce non solo continuità ma anche un sostanziale rafforzamento del sistema, il quale ha dimostrato negli anni di essere uno dei principali strumenti di collegamento tra formazione, innovazione e mondo del lavoro. La rilevanza degli ITS è evidente, poiché contribuiscono in modo decisivo alla qualificazione professionale dei giovani e al miglioramento del profilo occupazionale della regione.

“Queste risorse – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e alla Conoscenza, Silvia Miglietta – rappresentano un riconoscimento per il lavoro svolto dagli ITS Academy pugliesi e dalla nostra regione. Dei 7,2 milioni assegnati, circa 2 milioni derivano dalla premialità ricevuta per i risultati ottenuti”. Questo significativo importo colloca la Puglia al terzo posto a livello nazionale in termini di finanziamenti riconosciuti, confermando l’eccellenza del sistema formativo regionale.

I risultati parlano da soli: 24 percorsi premiati, 818 diplomati e una percentuale di occupazione pari al 97,3%, che fa eco alla qualità del lavoro svolto e dimostra come investire negli ITS significhi creare opportunità concrete per i giovani e sostenere lo sviluppo del territorio.

Se da un lato questi finanziamenti sono un buon segnale, dall’altro l’assessora Miglietta mette in evidenza l’importanza di guardare al futuro degli ITS con attenzione. “Lo stanziamento ministeriale”, sostiene, “non può essere considerato sufficiente a garantire la continuità del sistema. Il PNRR ha dato una spinta straordinaria, ma quelle risorse sono in esaurimento e non rappresentano una fonte di finanziamento stabile”.

L’Appello per un Futuro Sostenibile degli ITS

La Regione ha chiesto e continuerà a chiedere al Governo un impegno strutturale, similmente a quello previsto per le scuole e le università, affinché anche gli ITS Academy possano programmare il proprio sviluppo su basi solide. “Dobbiamo superare questa disparità”, afferma Miglietta, “per non disperdere un patrimonio costruito con anni di lavoro e risultati riconosciuti a livello nazionale”.

Nel contesto delle attuali sfide economiche e sociali, garantire una formazione altamente specializzata diventa cruciale non solo per i giovani, ma anche per il tessuto produttivo della regione. Pertanto, una programmazione stabile e duratura degli ITS è essenziale per mantenere alta la qualità e l’innovazione formativa.

Per garantire questi risultati, l’attenzione non deve solo essere rivolta ai finanziamenti attuali, ma anche a una strategia a lungo termine che preveda investimenti continui nel settore dell’istruzione tecnica e professionale. La valorizzazione dei percorsi formativi deve andare di pari passo con le esigenze del mercato del lavoro, creando così un circolo virtuoso che avvantaggi tanto gli studenti quanto le aziende presenti sul territorio.

Le nuove politiche dovrebbero, quindi, incentivare le collaborazioni tra ITS, imprese e istituzioni, creando reti di supporto e facilitando l’accesso a tirocini e opportunità lavorative. Solo così sarà possibile costruire un futuro solido per i giovani della Puglia, realizzando pienamente le potenzialità degli ITS Academy.

(Fonte: Italpress)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+