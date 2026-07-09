Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Management dello Sport: un successo celebrato!

Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – La Scuola dello Sport di Sport e Salute ha recentemente celebrato la Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. Questo importante evento ha segnato la fine del percorso formativo per 25 corsisti, i quali sono stati preparati a diventare la nuova classe dirigente del mondo sportivo italiano. La cerimonia ha rappresentato un momento cruciale di sintesi tra formazione, istituzioni e visioni future, ponendo l’accento sul ruolo sempre più strategico dello sport come motore di sviluppo, salute, inclusione e crescita dei territori.

Importanza della Cerimonia e Partecipazione di Figure Istituzionali

Alla cerimonia erano presenti figure istituzionali chiave, tra cui il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e Max Sirena, CEO del Team Luna Rossa. La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza del corso e l’impegno delle istituzioni nel supportare la formazione di professionisti competenti nel settore sportivo.

Uno dei momenti più significativi della cerimonia è stato il project work presentato da sei corsisti, dedicato all’America’s Cup e al potenziale impatto che l’evento velico potrà avere sul sistema sportivo italiano e sull’economia del Paese. Marco Mezzaroma ha evidenziato l’emozione di vedere giovani talenti completare un percorso così impegnativo, sottolineando l’importanza di un modello basato su serietà, competenza e partnership istituzionali. “L’unione di fantasia ed empatia è la nostra forza”, ha dichiarato Mezzaroma, facilitando un dialogo costruttivo tra i vari attori del settore.

Per Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, è altresì fondamentale costruire una missione condivisa nel panorama sportivo italiano. “La collaborazione tra le diverse componenti sta migliorando significativamente e stiamo gettando le basi per un modello sportivo mondiale”, ha affermato. Il ministro Abodi ha ulteriormente avvalorato queste riflessioni, esprimendo l’importanza di lavorare come una squadra per ottenere risultati vincenti e rafforzare la consapevolezza della nostra identità sportiva.

Il Corso di Alta Specializzazione, attivo dal 2014, ha formato un totale di 273 professionisti in dodici edizioni, dimostrando il suo valore nel preparare giovani talenti per il mercato del lavoro sportivo. Per l’edizione appena conclusasi, la formula ha mantenuto un approccio pratico e teorico, includendo 360 ore di lezione, 12 moduli didattici, oltre 100 docenti esperti e 300 ore di stage retribuito presso le strutture di Sport e Salute e di organismi sportivi. Questo mix di teoria e pratica ha garantito che i corsisti avessero una preparazione completa, pronta a soddisfare le esigenze del settore.

Diego Nepi Molineris, amministratore delegato, ha commentato: “La Scuola dello Sport rappresenta un centro di eccellenza nel sistema sportivo italiano, dedicato a formazione, ricerca e sviluppo della cultura sportiva. Qui si formano i giovani manager e professionisti di cui il nostro sport ha sempre più bisogno.” La sua affermazione sottolinea il continuo impegno della Scuola nel garantire che le future generazioni di leader sportivi siano pronte ad affrontare le sfide del mercato globale.

In un contesto in cui lo sport sta assumendo un’importanza sempre maggiore nel panorama sociale e culturale italiano, è fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni. La Scuola dello Sport si impegna a fornire non solo competenze tecniche, ma anche una solida preparazione etica e professionale, incoraggiando la crescita personale e professionale dei suoi corsisti.

La crescente attenzione per la formazione e lo sviluppo delle competenze nel settore sportivo riflette una volontà collettiva di offrire opportunità di crescita e carriera ai giovani italiani. Grazie all’impegno delle istituzioni e al sostegno della comunità sportiva, il futuro del mondo sportivo italiano si prospetta luminoso e ricco di opportunità.

Fonti ufficiali

FONTE ITALPRESS

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