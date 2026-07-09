Pogacar trionfa sul Tourmalet, conquista sesta tappa e riconquista la maglia gialla.

Tadej Pogacar: Trionfo alla Sesta Tappa del Tour de France 2026

GAVARNIE-GEDRE’ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha nuovamente dimostrato di essere uno dei ciclisti più forti in circolazione, conquistando la sesta tappa del Tour de France 2026, che si è snodata nella tratta Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km. Dopo la vittoria di lunedì a Les Angles, il ciclista sloveno ha fatto gioire i tifosi con un’azione decisiva a 42 km dal traguardo, recuperando così la maglia gialla e distanziando notevolmente la concorrenza.

Nell’ottava frazione, è crollato l’ex leader della generale, Torstein Traeen, che ha perso oltre 20 minuti dal corridore della UAE Emirates. Jonas Vingegaard ha chiuso in seconda posizione ma ha subito un significativo ritardo di 2 minuti e 38 secondi. Sul podio della giornata è salito anche il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar, che ora ambisce a un piazzamento tra i primi tre nella classifica generale.

Domani si svolgerà la settima tappa, una frazione di 175,1 km da Hagetmau a Bordeaux, ideale per i velocisti e per chi cerca di recuperare terreno nella classifica generale.

Pogacar: “Una Vittoria Indimenticabile”

Pogacar ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione per la vittoria: “Avevo dei ricordi del 2023 del Tourmalet, questa è sicuramente una delle mie vittorie più dolci. Ieri, dopo la tappa, avevo molta attesa per questa frazione; oggi mi sono svegliato alle 7 ed ero emozionatissimo. Tutta la squadra era in grandissima attesa, abbiamo fatto un piano e deciso di rischiare. C’è stato un lavoro di squadra straordinario. Non mi aspettavo la maglia gialla; non stavo calcolando questo. Volevo solo andare a tutta fino all’arrivo”.

Il team UAE Emirates ha mostrato un’ottima strategia di gara, costringendo la concorrenza a inseguire sin dal primo chilometro. L’attacco di Pogacar ha dimostrato la sua determinazione e preparazione, consolidando il suo ruolo da favorito per la vittoria finale nel Tour de France 2026.

Con gli altri ciclisti che faticano a stare al passo, l’assenza di Traeen nella lotta per la maglia gialla può apportare cambiamenti significativi nelle dinamiche della corsa. Pogacar, ora con un margine di vantaggio sempre più ampio, è pronto a gestire la pressione nei prossimi giorni di gara.

Ordine di Arrivo e Classifiche Aggiornate

Di seguito, l’ordine di arrivo della sesta tappa:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 4h32’07” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’38” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +2’57” Remco Evenepoel BEL +2’57” Paul Seixas FRA +2’57” Florian Lipowitz GER +2’57” Juan Ayuso ESP +2’57” Mattias Skjelmose DEN +2’57” Lenny Martinez FRA +3’02” Sepp Kuss USA +3’06”

Attualmente, la classifica generale è così suddivisa:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 21h11’57” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2’42” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +3’27” Remco Evenepoel BEL +3’30” Juan Ayuso ESP +3’34” Paul Seixas FRA +3’55” Florian Lipowitz GER +4’00” Lenny Martinez FRA +4’21” Mattias Skjelmose DEN +4’57” Mathias Vacek CZE +7’10”

Infine, le classifiche a punti e per i giovani mostrano i seguenti leader:

Classifica Punti (Maglia Verde): Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 168 punti

Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 168 punti Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois): Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 28 punti Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca): Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 21h15’24”

Il Tour de France 2026 continua a sorprendere, e non resta che attendere con trepidazione le prossime tappe e gli sviluppi della corsa.

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+