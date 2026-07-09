Grosso avvia la sua avventura viola: “Desideriamo creare qualcosa di straordinario”.

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina

FIRENZE (ITALPRESS) – Un momento di emozione e consapevolezza ha caratterizzato la presentazione di Fabio Grosso come nuovo tecnico della Fiorentina presso il “Viola Park”.

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha preso la parola per introdurre l’allenatore: “Questa è una stagione unica, quella del centenario. Presentiamo Fabio Grosso, una scelta condivisa da tutti, inclusa la famiglia Commisso. Una decisione che rappresenta non solo un mister, ma un cammino, una persona capace di aiutarci a costruire una Fiorentina sempre più solida e importante.”

Il mister ha immediatamente espresso la sua gratitudine nei confronti del Sassuolo: “Ringrazio il Sassuolo per i due anni trascorsi. È un grande onore essere qui alla Fiorentina, mi stanno dando una grande opportunità. Conosco le responsabilità che comporta questo ruolo,” ha affermato Grosso. “Stiamo lavorando insieme per costruire una Fiorentina competitiva e duratura.”

Un percorso di sfide e successi

Fabio Grosso ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2013, lavorando nelle giovanili della Juventus. Il suo tragitto professionale lo ha portato ad allenare diverse squadre, come il Bari e il Verona, sino al periodo al Brescia, che non ha avuto il successo sperato. Nel 2020 ha guidato il Sion, per ritornare in Italia nel 2021 con il Frosinone. Ha fatto anche esperienze all’estero, inclusa una breve avventura con il Lione, contrassegnata da un episodio drammatico in cui fu ferito durante un attacco dei tifosi del Marsiglia.

Affrontare la piazza fiorentina, caratterizzata da passione e aspettative elevate, rappresenta una sfida per Grosso. “Conosco le insidie di Firenze, è una città famosa al mondo per la sua passione. Sento già la responsabilità che comporta essere qui, ma sono fortemente motivato a lavorare per costruire qualcosa di grandioso,” ha dichiarato il neo-allenatore.

Il legame con la sua carriera e i nuovi talenti

Grosso ha fatto riferimento al suo passato, inclusa l’epica vittoria del Mondiale 2006, ricordando il rigore che portò l’Italia al quarto titolo: “Sono passati 20 anni, ma il livello che abbiamo raggiunto rimarrà nella storia. È un ricordo speciale per me,” ha aggiunto con un sorriso.

Allo stesso tempo, ha parlato delle nuove generazioni, come Moise Kean: “Lo conosco da quando era un ragazzino, e già allora mostrava potenzialità enormi. È cresciuto notevolmente, e voglio comprendere le sue sensazioni. Per me è un giocatore cruciale per la squadra.” Anche su Nicolò Fagioli, Grosso ha espresso fiducia, con l’idea di aiutarlo a migliorarsi ulteriormente: “L’ho sempre ammirato e credo sia fondamentale per noi.”

Il lavoro di allenatore, secondo Grosso, richiede relazioni solide nel gruppo e coerenza nelle decisioni quotidiane. “Voglio mettermi in discussione e lavorare costantemente per costruire il miglior ambiente possibile, in linea con le aspettative di Firenze.”

Grosso è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Fiorentina e a cimentarsi in questo entusiasmante percorso. La passione dei tifosi e il potenziale della squadra potrebbero portare a risultati significativi nella prossima stagione.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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