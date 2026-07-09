Premio Ischia di Giornalismo: dibattiti su attualità internazionale e futuro dell’informazione.

Premio Ischia di Giornalismo Internazionale: Focus su USA ed Europa

ISCHIA (ITALPRESS) – Il Premio Ischia di Giornalismo Internazionale si propone di esplorare quattro macro aree cruciali per il futuro della comunicazione e delle relazioni internazionali. Le giornate di venerdì 10 e sabato 11 luglio a Lacco Ameno saranno dedicate a temi quali il rapporto tra Stati Uniti ed Europa nel contesto del nuovo ordine mondiale, la percezione del pubblico italiano di fronte a un sistema mediatico in metamorfosi, la comunicazione durante i conflitti da parte di giovani attivisti digitali e le opportunità offerte dall’America’s Cup che si svolgerà a Napoli.

Per l’edizione 2026, i workshop rappresenteranno un elemento centrale del programma, con la partecipazione di personalità di spicco del panorama giornalistico, sia italiano che internazionale. Sarà un’occasione unica per riconoscere e premiare i migliori professionisti dell’informazione. Le due giornate promettono intensi dibattiti e confronti aperti, con giornalisti provenienti da tutta Europa che si alterneranno nella conduzione dei diversi tavoli tematici.

Dibattito Primario sul Futuro delle Relazioni Internazionali

Il via all’evento sarà dato venerdì 10 luglio, dalle 17:00 alle 18:00, con un dibattito intitolato “USA ed Europa 2026: sfide e opportunità nel nuovo ordine mondiale”. Interverranno figure di grande rilievo come Giampiero Massolo, Presidente del Premio Ischia, Clare Margetson, Network Editor de “The Guardian”, Sevgil Musayeva, Direttrice di Ukrainska Pravda, e Ihor Brusylo, Ambasciatore dell’Ucraina in Italia. Il dibattito sarà moderato da Fabio Tamburini, Direttore de “Il Sole 24 Ore”. Questo incontro si propone di analizzare dinamiche geopolitiche attuali e future, evidenziando le sfide che i due continenti devono affrontare insieme.

A seguire, sarà presentata una ricerca realizzata da Ipsos-Doxa, dedicata a “L’informazione in Italia: una ricerca sul pubblico”, che offrirà spunti preziosi riguardo alle tendenze e alle preferenze del pubblico italiano rispetto all’informazione. A moderare il panel sarà Stefano Polli, Segretario Generale della Fondazione Premio Ischia, mentre gli esperti Claudia D’Ippolito di Ipsos-Doxa, Roberto Napoletano del “Il Messaggero”, Stefania Battistini del TG1 e Flavia Giacobbe di “Formiche.net” condivideranno le loro analisi e prospettive.

Futuro dei Giovani e Opportunità Sportive

Sabato 11 luglio, dalle 17:00 alle 18:00, il programma proseguirà con un incontro dal titolo “Giovani attivisti digitali: come comunicano gli scenari di guerra”. Questo dibattito vedrà come protagonisti Francesco Dalmazio Casini, giornalista e reporter vincitore del Premio Unipol New Ways of Journalism, Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations del Gruppo Unipol e Direttore di Changes. Bianca Arrighini, CEO e Co-founder di Factanza Medi, modererà la discussione, approfondendo il ruolo cruciale che i giovani attivisti digitali ricoprono nella diffusione delle informazioni durante i conflitti.

In seguito, il tavolo dedicato a “L’America’s Cup a Napoli: vento di sfide e progetti” tratterà le opportunità legate a questo prestigioso evento sportivo. Saranno presenti Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco della città di Napoli, e Franco Bragagna, giornalista sportivo vincitore del Premio Ischia, tra gli altri. L’incontro sarà moderato da Vincenzo Di Vincenzo, Direttore de “Il Mattino”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 21:00 in Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, con la consegna della 47ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione musicale di Peppe Servillo e del Solis String Quartet, e sarà condotto dal giornalista Alessio Lasta.

Il Premio Ischia di Giornalismo Internazionale si realizza grazie al supporto della Regione Campania e dell’Assessorato alla Cultura, insieme a istituzioni come l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, la Fondazione Lottomatica, il Comune di Lacco Ameno d’Ischia e la SIAE, oltre alla partecipazione di sponsor come Eni, Unipol Group e Menarini Group. I media partner includono SkyTG24, Italpress e Data Stampa.

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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