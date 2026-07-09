9 Luglio 2026

Cooperazione bilaterale: Nafti in visita ad Algeri per il comitato Tunisia-Algeria.

Anna Gaia Cavallo 9 Luglio 2026
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Visita del Ministro Tunisino in Algeria: Cooperazione e Sviluppo Bilaterale

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il ministro tunisini degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero, Mohamed Ali Nafti, ha iniziato oggi una visita in Algeria. Durante questo incontro di alto livello, co-presieduto con il ministro di Stato e ministro degli Affari Esteri algerino, Ahmed Attaf, si tiene la riunione del Comitato di follow-up tunisino-algerino.

Questa riunione rappresenta un momento cruciale per monitorare e valutare i rapporti di cooperazione e partenariato tra Tunisia e Algeria. Un focus particolare sarà posto sui progressi raggiunti nei settori chiave che uniscono entrambi i Paesi. Tra questi, si evidenziano l’energia, le risorse idriche, il commercio bilaterale, i trasporti, il desenvolvimento delle regioni di frontiera e la cultura. Le questioni consolari rivestono un’importanza significativa per garantire un dialogo continuo e fruttuoso.

La cooperazione tra Tunisia e Algeria non è solo una questione di economia, ma è anche profondamente radicata nella storia e nella cultura comune. Ambedue i Paesi condividono confini e valori, rendendo imperativo lavorare insieme per affrontare le sfide regionali e promuovere lo sviluppo reciproco.

Settori chiave di cooperazione tra Tunisia e Algeria

Nel corso della riunione, i rappresentanti dei due governi avranno l’opportunità di discutere di vari settori di interesse, tra cui:

  • Energia: Le opportunità di partnership nel settore energetico sono fondamentali, dati i ricchi giacimenti e le necessità energetiche crescenti.
  • Risorse idriche: La gestione sostenibile delle risorse idriche rappresenta una priorità, considerando l’importanza di garantire accesso e distribuzione efficiente.
  • Commercio bilaterale: L’espansione del commercio tra i due Paesi mira a rafforzare le economie locali e a migliorare il tenore di vita dei cittadini.
  • Trasporti: Il miglioramento delle infrastrutture per il trasporto rappresenta una chiave per facilitare gli scambi e il movimento delle persone.
  • Sviluppo delle regioni di frontiera: È cruciale per garantire una crescita armoniosa e sostenibile, riducendo le disparità regionali.
  • Cultura: Lo scambio culturale favorisce una comprensione reciproca e costruisce un legame più profondo tra i popoli.
  • Questioni consolari: Un aspetto fondamentale per facilitare la mobilità dei cittadini tunisini e algerini, nonché per risolvere eventuali problematiche.

Il Ministro Nafti e il suo omologo algerino, Ahmed Attaf, si concentreranno su iniziative e strategie concrete per approfondire la collaborazione in questi settori. Le due nazioni hanno già avviato progetti congiunti nel passato, e questa riunione rappresenta un’opportunità per tracciare nuove direttive e obiettivi condivisi.

In un contesto geopolitico complesso, il rafforzamento delle relazioni bilaterali può contribuire a stabilizzare la regione e a promuovere la pace e la sicurezza. Inoltre, le misure concertate nei settori economico e sociale possono trasformarsi in un volano per lo sviluppo a lungo termine.

Come evidenziato dal Ministero tunisino degli Affari Esteri, la visita di Nafti è un segnale chiaro dell’impegno della Tunisia a lavorare fianco a fianco con l’Algeria per costruire un futuro prospero e integrato. Le due nazioni continuano a dimostrare una volontà politica forte a sostenere i rispettivi interessi e a collaborare per il bene comune.

Fonti ufficiali suggeriscono che le trattative dovrebbero culminare in risultati tangibili, consolidando rinomate relazioni storiche, culturali ed economiche. La vigilanza e l’impegno continuo sono necessari affinché gli obiettivi ambiziosi vengano raggiunti, e questo incontro rappresenta una pietra miliare in quella direzione.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa importante visita e sulle future collaborazioni tra Tunisia e Algeria.

FONTE ITALPRESS

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