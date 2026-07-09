Malta: deficit di bilancio di 339 milioni di euro nel primo trimestre 2026.

Malta: Deficit di Bilancio e Debito Pubblico in Aumento nel 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO), Malta ha registrato un deficit di bilancio di 339 milioni di euro nel primo trimestre del 2026. Questo scenario mette in evidenza le sfide economiche che il paese sta affrontando, mentre il debito pubblico ha raggiunto un totale di 11,45 miliardi di euro.

Nella prima parte dell’anno, la spesa pubblica è aumentata significativamente, raggiungendo 2,3 miliardi di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, si osserva un incremento di quasi 300 milioni di euro. La crescita della spesa è stata in parte motivata dall’aumento dei consumi intermedi, ovvero beni e servizi che supportano i processi produttivi, tra cui utenze, manutenzione e materie prime. Questa voce di spesa è cresciuta di circa 100 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Aumento della Spesa per il Personale Pubblico

Un’altra voce significativa è rappresentata dalla spesa per il personale della pubblica amministrazione, la quale ha toccato i 644 milioni di euro, con un incremento di 35 milioni rispetto al quarto trimestre del 2025. Le entrate statali, che hanno leggermente superato i 2 miliardi di euro, mostrano anch’esse una crescita rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. Tra le principali fonti di entrata, oltre 800 milioni di euro provengono dalle imposte sul reddito delle persone fisiche, mentre circa 600 milioni derivano dalle imposte sulla produzione e sulle importazioni.

Il debito pubblico, ora fissato a 11,45 miliardi di euro, ha registrato un aumento di 549 milioni rispetto a un anno fa. Nonostante questa crescita in valore assoluto, il rapporto debito/Pil è sceso al 45,9%, rispetto al circa 46,5% mantenuto durante gran parte del 2025. Questo valore rimane ben al di sotto del limite del 60% stabilito dalle normative europee, evidenziando una certa sostenibilità delle finanze pubbliche maltesi.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente queste dinamiche economiche, in particolare per garantire che la sostenibilità del debito non comprometta le future politiche fiscali del paese. L’obiettivo è quello di mantenere la crescita economica, senza però aggravare il deficit o il debito pubblico. Infatti, le previsioni per il resto dell’anno dai principali analisti economici suggeriscono che Malta potrebbe affrontare ulteriori sfide, ma anche opportunità di crescita, data la sua posizione strategica nel Mediterraneo e il suo focus sull’industria del turismo e dell’innovazione.

Resta da vedere come queste variabili si intrecceranno nel corso dell’anno e quali misure saranno adottate dal governo per rispondere a queste sfide. Dati ufficiali e ulteriori report economici dovranno essere analizzati per ottenere un quadro più chiaro della situazione economica di Malta nel 2026.

Per restare aggiornati sulle ultime notizie economiche in Malta, ti invitiamo a seguire le pubblicazioni ufficiali e a consultare fonti attendibili.

– Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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