Sparatoria dopo un tamponamento nel Foggiano, arrestato un 22enne presunto complice.

Violenza a San Severo: Arrestato Complice di Sparatoria

FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno messo in atto un’operazione mirata che ha portato all’arresto di un 22enne locale. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. di Foggia su richiesta della Procura, in seguito a un grave episodio di violenza avvenuto il 3 marzo scorso. Il giovane è accusato di essere complice di un 28enne, ormai noto alle Forze dell’Ordine, che aveva esploso alcuni colpi di pistola durante una lite legata a un incidente stradale.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Foggia e sono scaturite da una segnalazione ricevuta tramite il numero di emergenza 112. Nella tarda mattinata del 3 marzo, gli agenti sono stati allertati riguardo a numerosi colpi di arma da fuoco esplosi in piazza del Papa, a San Severo. Un uomo di 35 anni, che si trovava con un collega di lavoro, ha riferito di essere stata attaccato mentre usciva da un incidente stradale – un sinistro avvenuto poco prima in via Teresa Masselli.

Il Racconto della Vittima

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, durante il percorso di ritorno a casa a bordo della sua Ford Focus, è stato inseguito da una Fiat 500. Dopo essere stato raggiunto in piazza del Papa, il passeggero della Fiat 500 è sceso dall’auto e, brandendo una pistola, ha esploso tre colpi in direzione della vittima, fortunatamente senza colpirlo. Dopo un tentativo di reazione, l’aggressore è risalito a bordo del veicolo, allontanandosi e sparando un ulteriore colpo durante la fuga.

Le indagini svolte immediatamente hanno permesso di arrestare il presunto autore degli spari, un 28enne già noto alle Forze dell’Ordine. Durante una perquisizione in un casolare di sua proprietà nelle campagne di San Severo, l’uomo ha spontaneamente consegnato una pistola calibro 6.35, ritenuta l’arma utilizzata durante l’incidente. Questo rapido intervento da parte delle autorità ha portato a un significativo progresso nelle indagini, ristabilendo un certo grado di sicurezza nella comunità locale.

Ulteriori approfondimenti investigativi hanno rivelato l’identità del conducente della Fiat 500, il 22enne arrestato, che al momento dei fatti si trovava già agli arresti domiciliari con l’autorizzazione a uscire solo per motivi di lavoro. Il giovane, ora in carcere, è accusato non solo di evasione, ma anche di concorso in porto di arma clandestina e ricettazione.

Le autorità locali invitano la cittadinanza a continuare a segnalare attività sospette, creando un fronte comune contro la violenza e la criminalità. Questo episodio sottolinea la crescente attenzione delle Forze dell’Ordine nel contrastare comportamenti violenti e criminosi, anche a seguito di eventi di natura quotidiana, come incidenti stradali. La risposta rapida, in questo caso, ha dimostrato l’efficacia del sistema di emergenza e dell’operato delle Forze dell’Ordine.

In chiave più ampia, si evidenzia la necessità di promuovere una cultura della legalità e della sicurezza, per favorire un ambiente di convivenza pacifica e rispettosa. Solo attraverso la cooperazione tra cittadini e autorità sarà possibile ridurre i tassi di criminalità e garantire una vita serena in comunità come San Severo.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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