La Francia supera il Marocco e conquista la semifinale.

La Francia avanza in semifinale ai Mondiali 2026

BOSTON (STATI UNITE) – La Francia conquista un posto in semifinale ai Mondiali di Calcio 2026, battendo il Marocco con un netto 2-0 nel primo quarto di finale, tenutosi al Gillette Stadium. Questo trionfo segna un’importante tappa nella carriera del ct Didier Deschamps, che così raggiunge le 25 panchine nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di Helmut Schön.

Il match si decide nel secondo tempo, quando Kylian Mbappé segna il primo gol al 60′, seguito dal raddoppio di Ousmane Dembèlè al 66′. La squadra francese ha dominato il campo, mantenendo il controllo del gioco per quasi tutta la durata della partita. Con questa vittoria, Mbappé raggiunge quota 8 reti nel torneo, affiancando Lionel Messi nella classifica marcatori. Ora i Bleus attendono la vincente tra Spagna e Belgio, che si sfideranno domani per un posto in semifinale (14 luglio, ore 21).

Un Match Con Una Partenza Scoppiettante

Fin dall’inizio, la Francia si dimostra aggressiva, riuscendo a imporre il proprio gioco e bloccando i Leoni dell’Atlante nella propria metà campo. La squadra di Deschamps crea la prima occasione al 14′ con Upamecano, il cui colpo di testa viene parato da un attento Bono. Al 24′, Mbappé conquista un rigore dopo essere stato atterrato da Mazraoui, ma il portiere marocchino riesce a neutralizzare il tiro dal dischetto, mantenendo il punteggio sull’0-0.

Nel corso del primo tempo, Bouaddi perde un pallone importante sulla trequarti, che Douè recupera prontamente, ma Bono si dimostra ancora una volta decisivo con un’altra parata. La prima frazione si chiude con una traversa colpita da Digne nel recupero, lasciando il pubblico con le palpitazioni.

Nel secondo tempo, i ritmi sono più lenti: il Marocco adotta un approccio più attendista, mentre la Francia continua a premere in attacco, cercando finalmente la breakthrough. Il gol di Mbappé al 60′ cambia le sorti del match: l’attaccante del Real Madrid raccoglie una palla vagante al limite dell’area e la infila in rete con un meraviglioso tiro a giro. Quest’azione dimostra la straordinaria abilità tecnica del giovane fenomeno francese.

La Francia chiude i giochi

A seguito del primo gol, il Marocco tenta di bilanciare le forze, ma si scopre e la Francia ne approfitta. Al 66′, Dembèlè parte in contropiede, mostrando grandi capacità di accelerazione e dribbling, e chiude il match con una rete che porta il punteggio sul 2-0. Da quel momento in poi, Deschamps decide di far riposare alcuni dei suoi giocatori chiave, consentendo alla Francia di gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

In questa partita, il Marocco non riesce a ripetere la storica performance delle passate edizioni del torneo, dovendo dire addio ai sogni di semifinale. In precedenza, la nazionale marocchina aveva eliminato squadre di pregio come Olanda e Canada, ma nella sfida con i Bleus non riesce a strappare alcun punto. I tifosi marocchini hanno comunque molto di cui essere orgogliosi, poiché la squadra ha dimostrato grande determinazione e potenzialità nel torneo.

Con questo risultato, la Francia continua la sua marcia verso la terza semifinale mondiale consecutiva, mantenendo viva la speranza di conquistare il secondo titolo consecutivo. Le aspettative sono alte, e il prossimo incontro promette di essere altrettanto avvincente, mentre i Bleus attendono con ansia di scoprire chi tra Spagna e Belgio dovranno affrontare.

Segui gli sviluppi del torneo e resta aggiornato sulle ultime news dalla Coppa del Mondo di Calcio 2026. Per ulteriori dettagli e analisi sui prossimi match, visita le fonti ufficiali della FIFA.

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

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