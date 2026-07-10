Malta: tre imam esclusi dal processo per terrorismo dal giudice. Decisione sorprendente.

Tribunale di Malta respinge richiesta di testimonianze sugli imam nel caso di terrorismo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tribunale di Malta ha preso una decisione significativa riguardo alla richiesta di due imputati accusati di reati di terrorismo. Questo intervento giuridico è emerso in vista di un processo con giuria, al quale i due uomini, Farhan Mohammed Sheik e Abdullah Aliwi, si sono presentati dichiarandosi non colpevoli.

I due imputati avevano richiesto che fossere ascoltati tre imam: Moteb Haj, Mohammed Elsadi e Zakaria Khatib, per spiegare il significato di simboli, inni e pratiche religiose legati all’Islam. La giudice Natasha Galea Sciberras ha, però, stabilito che tali testimonianze sarebbero state considerate come opinioni tecniche, le quali possono essere ammesse solo se fornite da esperti designati dal tribunale.

Durante l’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha sollevato obiezioni riguardo all’ammissibilità delle testimonianze degli imam, ritenendo che non potessero esprimere pareri sul comportamento degli imputati. La richiesta di sentire Ahmed Felah, il quale avrebbe dovuto testimoniare riguardo ad attività dell’ISIS e alla morte di familiari in Siria, è stata anch’essa respinta, in quanto non ritenuto esperto nominato dalla corte per apportare un valore aggiunto al processo.

Le accuse e lo stato attuale degli imputati

I due uomini rimangono attualmente in custodia cautelare e affrontano accuse gravi, tra cui la diffusione di materiale terroristico sui social media, l’istigazione ad atti di terrorismo, il supporto a attività terroristiche, l’addestramento all’uso di esplosivi e il finanziamento di viaggi destinati al terrorismo. Le accuse derivano dalla riapertura di un’inchiesta magistrale che aveva portato già all’incriminazione di altri sette cittadini siriani

Secondo l’accusa, nuove prove hanno reso possibile il rinvio a giudizio di Sheik e Aliwi, mentre le indagini proseguono e coinvolgono circa altre 30 persone. Il caso ha attirato notevole attenzione mediatica e pubblica, evidenziando la continua lotta contro il terrorismo e la necessità di una corretta interpretazione delle pratiche religiose nel contesto legale.

Le autorità maltesi sono impegnate a monitorare attentamente la situazione, seguendo le linee guida stabilite e garantendo la sicurezza nazionale. Il Ministero della Giustizia ha sottolineato il proprio impegno nel combattere ogni forma di terrorismo e nell’adeguarsi alle normative europee riguardanti la sicurezza e la giustizia.

In questo delicato equilibrio fra libertà religiosa e sicurezza nazionale, si spera che le future udienze e le decisioni del tribunale possano contribuire a una maggiore chiarezza circa il ruolo della religione e delle sue interpretazioni nel contesto di reati di terrorismo.

Il caso rimane aperto e le prossime udienze potrebbero portare ulteriori sviluppi significativi. Le osservazioni della corte e le decisioni riguardanti le prove saranno seguite da vicino da esperti e analisti, aprendo così un dibattito più ampio su temi complessi come la libertà, la religione e la legge.

Per ulteriori informazioni su temi legati alla giurisprudenza e al terrorismo internazionale, è possibile consultare risorse ufficiali come il sito del Ministero dell’Interno di Malta e rapporti delle agenzie internazionali per la sicurezza.

-Foto (ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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