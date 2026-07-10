Libia: il ministro degli Esteri incontra l’ambasciatore UE per discutere voli e borse di studio.

Incontro tra il Ministro Al-Baour e l’Ambasciatore dell’UE in Libia

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri libico ad interim, Al-Taher Al-Baour, ha avuto un’importante riunione a Tripoli con l’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando. L’incontro ha rappresentato un’opportunità per approfondire e rafforzare la cooperazione bilaterale tra Libia e Unione Europea.

Un tema centrale del colloquio ha riguardato i programmi di scambio per studenti e borse di studio destinate a ricercatori. Questa iniziativa mira non solo a favorire la mobilità accademica, ma anche a costruire ponti culturali e promuovere la formazione di una nuova generazione di esperti libici. La collaborazione nel settore dell’istruzione rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo della Libia.

Richiesta di Revoca delle Restrizioni al Trasporto Aereo

Durante l’incontro, il ministro Al-Baour ha anche sollevato la questione delle restrizioni sul trasporto aereo libico, chiedendo una revisione delle misure che attualmente limitano l’accesso delle compagnie aeree libiche allo spazio aereo europeo. La riapertura dell’aeroporto internazionale di Tripoli è fondamentale per la ripresa dei collegamenti internazionali e per il supporto all’economia libica. La liberalizzazione del trasporto aereo è vista come un passo cruciale per la ripresa delle attività turistiche e commerciali.

Inoltre, il Ministero degli Esteri libico ha reso noto che i due rappresentanti hanno discusso di questioni regionali e internazionali di rilevanza, trovando un accordo sulla necessità di mantenere un dialogo continuo per favorire stabilità e sviluppo in Libia. Questa sinergia tra le istituzioni locali e quelle europee, infatti, è ritenuta essenziale per il progresso della nazione.

La cooperazione tra Libia e Unione Europea si estende a molteplici settori, tra cui l’economia, la sicurezza e i diritti umani. Le partnership attingono a fondi e programmi dell’UE, che sono fondamentali per il rafforzamento delle capacità locali e per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione libica. In un momento critico come quello attuale, è fondamentale che la Libia non venga lasciata sola nel suo cammino verso la stabilità e la prosperità.

Al-Baour ha sottolineato l’importanza di colmare il divario tra le necessità del paese e le politiche europee, affinché si possa giungere a un reciproco vantaggio. L’Unione Europea, da parte sua, è impegnata a sostenere i processi di transizione politica e riempire gli spazi di partecipazione con iniziative concrete che coinvolgano la società civile.

In conclusione, l’incontro ha segnato un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra Libia e Unione Europea. La cooperazione in ambito educativo, combinata con l’impegno per la riapertura del trasporto aereo, crea un terreno fertile per ulteriori sviluppi. È fondamentale che tali sforzi proseguano, allineandosi con le aspettative e le esigenze della popolazione libica.

Fonti: Ministero degli Esteri della Libia – Italpress

Please let me know if you need any changes or further adjustments!

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+